Чисто американская работа: Марков считает «армянским майданом» отставку Саргсяна на фоне протестов

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку на фоне массовых протестов, которые не утихают несколько дней. Решение было официально обнародовано 23 апреля. Ранее в Ереване и других армянских городах прошли многотысячные акции протеста — люди выражали недовольство, что бывший президент страны Саргсян занял кресло премьера. То, как развивается ситуация в Армении, крайне тревожит российского политолога, члена Общественной палаты Сергея Маркова. На вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, не напоминает ли ему происходящее в Армении украинский майдан, Марков ответил так:

«Напоминает, очень даже напоминает!»

«Вообще, я очень удивлен, тем, что там происходит, — продолжил политолог. — Серж Саргсян не представляется мне человеком, похожим на [свергнутого в результате госпереворота президента Украины Виктора] Януковича. Саргсян был главой комитета самообороны в Нагорном Карабахе, он привык решать политические вопросы жестко, вплоть до применения насилия. И его свержение — это чисто американская работа. Это армянский майдан. После этого можно ожидать, что новое правительство Армении, которое приводят к власти силой, во многом поведет страну по пути Украины».

Лидер протеста в Армении Никол Пашинян, по мнению Сергея Маркова, настроен, скорее, антироссийски, и Москве придется с этим считаться.

«Лидер оппозиции Никол Пашинян много раз говорил, что Армения должна выйти из Евразийского экономического союза, а название оппозиционного блока «Елк», который он возглавляет, означает «выход», — отметил Марков. — То есть речь идет о разрыве дружеских отношений с Россией и уход под американский протекторат. Так что сегодня в Армении речь уже идет о возможном государственном перевороте, а то, как будут развиваться события дальше, покажет ближайшее время».

Перспективы российско-армянских отношений при нынешнем развитии событий Сергей Марков оценивает достаточно пессимистично.

«В этом случае нам нужно будет ориентироваться на своих верных своих союзников, — отметил политолог. — Армения — не Украина. На Украине на 80% живут русские люди. В Армении живут почти только армяне, это мононациональная страна. Там внутренне давно начали дистанцироваться от России. Там очень плохое положение с преподаванием на русском языке. Там русских живет меньше всего, по сравнению с другими постсоветскими государствами, и там русские чувствуют себя не вполне комфортно. Поэтому некоторое внутреннее отталкивание произошло уже давно».

«Думаю, если там будут происходить подобные процессы, нужно выбирать себе главным союзником в этом регионе Азербайджан», — резюмировал Сергей Марков.

В Кремле события в Армении считают внутренним делом этой страны, такое заявление в понедельник сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это исключительно внутреннее дело Армении, и это все, что я могу сказать», — отметил Песков, подчеркнув, что, в России внимательно наблюдают за армянскими событиями.