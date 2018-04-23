Глава ОЗХО сделал пранкерам неожиданное признание по «делу Скрипаля»

Москва, 23 апреля. Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю признался, что вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, могло быть произведено где угодно.

Об этом он заявил во время разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили в ОЗХО от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По словам главы ОЗХО, отравляющее вещество могли создать в любой стране, где есть специалисты-химики, в том числе — в США.

«По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это может быть правдой», — отметил Узюмджю.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе. Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. В Москве приняли ответные меры. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что специалисты обнаружили в Солсбери следы BZ — отравляющего вещества, которое применяется в армиях США и Великобритании.