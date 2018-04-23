Будет обратный эффект: Прилепин ответил на слова Полторака о росте числа украинских военных в Донбассе

Глава Минобороны Украины Степан Полторак не исключил наступления в Донбассе после окончания так называемой антитеррористической операции. При этом министр заявил о возможном увеличении численности украинских войск в зоне конфликта. Известный российский писатель и офицер ДНР Захар Прилепин считает, что Киев попытается задавить ополченцев массой, но получит обратный эффект.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Захар Прилепин, являющийся замполитом одного из батальонов Донецкой народной республики, заявил, что увеличение численности украинской армии в Донбассе вполне реально.

«У них в стране живет 36 миллионов человек, поэтому, конечно, Киев способен увеличить численность армии в Донбассе, если потребуется для наступления», — отметил писатель.

При этом Захар Прилепин поведал о ноу-хау на Украине, которое позволяет увеличивать число военнослужащих на юго-востоке страны обманным путем.

«Постоянно ведется работа в вузах по набору контрактников в армию. С молодыми ребятами из неблагополучных или бедных семей, не способных оплачивать учебу, в украинских вузах работают специальные команды наборщиков, которые вправляют им мозги, пока родители парней этого не видят», — рассказал офицер ДНР.

По словам Прилепина, результатом такой вербовки студентов в украинскую армию стало появление на передовой в Донбассе большого числа неопытной молодежи, которая не понимает, за кого и за что воюет.

«Мы видим все больше и больше молодых на передовой. И это нас очень огорчает. Потому что одно дело, когда взрослые люди целенаправленно идут воевать за идею, а другое дело — когда на войне оказываются молодые ребята, идеологически немотивированные, обманутые людьми, которые их «перезагрузили» в вузах, пообещав кучу денег», — заметил Захар Прилепин.

Собеседник ФАН уверен, что Киев понимает, что технологически не сможет превзойти вооруженные силы ДНР и ЛНР, а посему будет стремиться достичь трех- или даже четырехкратного превосходства в численности войск, чтобы «задавить массой» противника.

«Но будет, конечно, обратный эффект. Потому что на это, во-первых, надо потратить очень много денег. Их будут пилить и воровать те, кто это делает постоянно, при этом на Украине еще больше поднимутся цены, тарифы и налоги. А во-вторых, чем больше сыновей, мужей, отцов уходит в армию, тем нервознее становится обстановка внутри общества. Примерно так, как было в России, когда велась чеченская кампания. Общество серьезно наэлектризовано, когда массово приходят похоронки. Но пусть украинские военные что хотят, то говорят и делают. Нам в принципе все равно», — заметил Захар Прилепин.

В интервью «Би-би-си» глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что 30 апреля заканчивается так называемая АТО в Донбассе, после которой начнется Операция объединенных сил. Министр не исключил силового разрешения конфликта, если ничто другое не поможет, и заявил, что при необходимости количество украинских военных в Донбассе будет увеличено.