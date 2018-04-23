Путин подписал закон, освобождающий выплаты при рождении и усыновлении ребенка от НДФЛ

Москва, 23 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освободит от НДФЛ ежемесячные выплаты семьям при рождении или усыновлении первого и второго ребенка.

Документ призван освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячные выплаты семьям при рождении или усыновлении первого и второго ребенка. Законопроект опубликован на сайте СОЗД и вступает в силу 23 апреля.

Напомним, что с 1 января 2018 года на территории России действует закон о дополнительной государственной поддержки семьям при рождении или усыновлении первого и второго ребенка. Закон направлен на усиление мер материальной поддержки семей и сохранение позитивных демографических тенденций в стране.

Размер социальных выплат рассчитан в объеме прожиточного минимума для детей в субъекте РФ за второй квартал предыдущего года. Выплаты назначаются до достижения ребенком полутора лет, однако, можно подать новое заявление и продлить выплаты еще на полгода.

В июне 2017 года предложение освободить родителей от уплаты НДФЛ после появления ребенка выдвинул депутат петербургского Заксобрания Владимир Петров. Он отметил, что первый год после рождения ребенка для его семьи является самым непростым.