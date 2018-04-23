Анкару ни на словах, ни на деле не волнует судьба украинского транзита — эксперт о «Турецком потоке»

Министр энергетики Турции Берат Албайрак заявил, что Анкара с помощью газопровода «Турецкий поток» закроет пробел, который может образоваться из-за непродления газового соглашения с Украиной после 2019 года.

Германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в сегодняшней статье приводит слова министра энергетики Турции Берата Албайрака о судьбе украинского транзита.

«Поскольку газовое соглашение с Украиной не продлевается на срок после 2019 года, мы закроем этот пробел благодаря газопроводу «Турецкий поток», — заявил Албайрак.

Иными словами, по мнению генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, «турецкий чиновник и, кстати, зять Реджепа Эрдогана, дал понять официальному Киеву, что дальнейшая судьба украинского транзита Анкару больше не беспокоит».

«Даже первой нитки строящегося сейчас «Турецкого потока» мощностью свыше 15,75 млрд куб.м газа достаточно, чтобы обеспечить Турцию напрямую российским газом. В прошлом году эта страна закупила 29 млрд куб.м российского газа, из которых 16 было транспортировано по газопроводу «Голубой поток». Оставшиеся 11 млрд пришли через территорию Украины, но скоро надобность в транзите через нее для Турции и России отпадет».

Эксперт подчеркнул, что «в отличие от европейцев Анкару ни на словах, ни на деле не волнует судьба украинского транзита. Для них главное — оптимальный доступ к энергоносителям»

Сергей Правосудов также напомнил, что ввод второй нитки «Турецкого потока» позволит получать Болгарии и Сербии российский газ, минуя территорию Украины, через Турцию.

«Просто газопроводы, по которым российское «голубое топливо» сейчас поступает из Болгарии в Турцию, можно будет запустить в реверсном режиме и построить перемычку между Болгарией и Сербией, — считает эксперт».

«Турецкий поток» — новый строящийся в настоящее время экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

«Голубой поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 16 млрд куб.м. газа. Введен в эксплуатацию в 2002 году.