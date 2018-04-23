Названы самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры мира

Москва, 23 апреля. Нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает L'Equipe со ссылкой на France Football.

Ожидается, что за нынешний сезон Месси получит 126 млн евро, в эту сумму входит зарплата, премии и доходы от рекламы. На вторую позицию попал нападающий мадридского «Реала» и сорной Португалии Криштиану Роналду с 94 млн евро. Третьим стал форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймер с 81,5 млн евро.

При этом самым высокооплачиваемым тренером в мире стал португалец Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед». Он заработает 26 млн евро.