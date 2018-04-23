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Воробьев пригласил жителей Подмосковья принять участие в акции «Лес Победы»
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    Воробьев пригласил жителей Подмосковья принять участие в акции «Лес Победы»

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    Воробьев пригласил жителей Подмосковья принять участие в акции «Лес Победы»

    Москва, 23 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья принять участие в акции «Лес Победы», которая состоится 12 мая во всех муниципалитетах столичного региона.

    По его словам, в ходе акции «Лес Победы» жители Подмосковья смогут принять участие в озеленении Московской области, высадив в своих городах новые сады и аллеи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    «Массовое мероприятие «Лес Победы» стало уже традиционным. Я очень надеюсь, что 12 мая большое количество жителей сможет в своих городах посадить новые сады и аллеи, фруктовые деревья», — сказал Воробьев.

    Губернатор также добавил, что в нынешнем году акция «Лес Победы» будет приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Автор: Алексей Громов
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