Москва, 23 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья принять участие в акции «Лес Победы», которая состоится 12 мая во всех муниципалитетах столичного региона.

По его словам, в ходе акции «Лес Победы» жители Подмосковья смогут принять участие в озеленении Московской области, высадив в своих городах новые сады и аллеи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Массовое мероприятие «Лес Победы» стало уже традиционным. Я очень надеюсь, что 12 мая большое количество жителей сможет в своих городах посадить новые сады и аллеи, фруктовые деревья», — сказал Воробьев.

Губернатор также добавил, что в нынешнем году акция «Лес Победы» будет приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.