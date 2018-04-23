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Роскомнадзор заблокировал в Оренбуржье более 200 сайтов, связанных с наркотиками
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    Роскомнадзор заблокировал в Оренбуржье более 200 сайтов, связанных с наркотиками

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    Роскомнадзор заблокировал в Оренбуржье более 200 сайтов, связанных с наркотиками

    Оренбург, 23 апреля. Роскомнадзор заблокировал в Оренбургской области 204 сайта, связанных с наркотиками, которые выявила полиция.

    Речь идет об интернет-ресурсах, в которых содержится пропаганда наркотиков, а также информация о способах изготовления, использования  наркотических средств и местах их продажи. При этом 198 подобных веб-страниц было опубликовано в соцсетях.

    Полиция также выявила 236 общественных мест и 359 надписей с рекламой синтетических наркотиков, сообщает РИА56.

    Напомним, что в октябре прошлого года Минобрнауки предложил ежегодно проводить социально-психологическое тестирование учащихся в школах и вузах на наркотики. Причем проводить подобные мероприятия ведомство предлагало с пятого класса школы.

    Автор: Антон Соколов
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