Роскомнадзор заблокировал в Оренбуржье более 200 сайтов, связанных с наркотиками

Оренбург, 23 апреля. Роскомнадзор заблокировал в Оренбургской области 204 сайта, связанных с наркотиками, которые выявила полиция.

Речь идет об интернет-ресурсах, в которых содержится пропаганда наркотиков, а также информация о способах изготовления, использования наркотических средств и местах их продажи. При этом 198 подобных веб-страниц было опубликовано в соцсетях.

Полиция также выявила 236 общественных мест и 359 надписей с рекламой синтетических наркотиков, сообщает РИА56.

Напомним, что в октябре прошлого года Минобрнауки предложил ежегодно проводить социально-психологическое тестирование учащихся в школах и вузах на наркотики. Причем проводить подобные мероприятия ведомство предлагало с пятого класса школы.