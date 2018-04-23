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Сирия: министр внутренней торговли САР рассказал ФАН о реабилитации гуманитарной ситуации в Гуте
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    Сирия: министр внутренней торговли САР рассказал ФАН о реабилитации гуманитарной ситуации в Гуте

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    Жители Восточной Гуты

    Сирийское правительство организовало масштабную гуманитарную акцию в освобожденной Восточной Гуте. Делегация во главе с министром внутренней торговли и защиты прав потребителей республики в настоящий момент исследует ситуацию на продовольственных рынках населенных пунктов оазиса, параллельно передавая жителям гуманитарную гумпомощь в виде продуктовых наборов. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске застал представителей сирийского руководства в населенном пункте Кафр Батна и взял небольшое интервью у главы делегации.

    Кафр Батна

    Абдалла Аль-Гураби напомнил, что в период оккупации в Гуте был серьезный гуманитарный кризис, достигший почти катастрофического уровня. Это, в частности, было связано с дефицитом продовольствия. Западные покровители боевиков передавали им какой-то объем продуктов, но и тот распродавался террористами по завышенным в несколько раз ценам.

    «Восточная Гута и Дума вышли из-под контроля законного правительства шесть лет назад, и в течение этого периода там находились террористические группировки. Боевиками руководили иностранные командиры, которые доставляли на продажу по завышенным тарифам турецкие и израильские продукты. Но теперь этот район наконец освобожден, и поэтому сюда вскоре вернутся сирийские продукты, в частности, например, и овощи, которые будут вновь выращиваться в самой Гуте», — отметил министр внутренней торговли САР.

    Абдалла Аль-Гураби

    Он также добавил, что уже сейчас гуманитарная обстановка в восточных предместьях Дамаска заметно наладилась. Теперь жители района полностью обеспечены хлебом, а объемы поставляемой в Восточную Гуту гумпомощи позволяют компенсировать почти полное отсутствие производства и торговли с другими регионами.

    «Сегодня мы в Кафр Батне, а очень скоро отправимся в Сакбу. Мы делаем все, чтобы вновь сделать продукты доступными для жителей, в том числе овощи и фрукты. Также в каждом районе уже работает пекарня. Сирия — сильное государство, и мы помогаем всем жителям Гуты. Могу сказать, что около 700-800 тонн продуктов, в том числе 40 тысяч пакетов хлеба, уже были переданы жителям», — поделился Абдалла Аль-Гураби.

    Автор: Нур Молхем
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