Известного оперного певца обвинили в избиении 8-летнего школьника в Москве

Москва, 23 апреля. Тенор Московского театра «Новая опера» имени Колобова Георгий Васильев провел ряд «воспитательных» мер с рукоприкладством в отношении ребенка, который, по его мнению, обидел его сына.

Как сообщает «Пятый канал», сам инцидент произошел 19 апреля в раздевалке музыкальной школы, но известно о нем стало только сейчас. Известного оперного певца возмутило то, что между его сыном и еще одним восьмилетним школьником произошла драка. Васильев решил проучить обидчика сына, поскольку ребенку тенора не удалось выйти победителем из детской схватки.

Прямо в раздевалке артист провел ряд «воспитательных» мер с рукоприкладством. Мать пострадавшего ребенка обратилась к медикам, которые зафиксировали ушибы на теле мальчика.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, передает агентство «Ридус».

Васильев неоднократно выступал в фестивалях и концертах и с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» и Национальным филармоническим оркестром России в различных городах России, а также во Франции.