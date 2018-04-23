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Известного оперного певца обвинили в избиении 8-летнего школьника в Москве
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    Известного оперного певца обвинили в избиении 8-летнего школьника в Москве

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    Известного оперного певца обвинили в избиении 8-летнего школьника в Москве

    Москва, 23 апреля. Тенор Московского театра «Новая опера» имени Колобова Георгий Васильев провел ряд «воспитательных» мер с рукоприкладством в отношении ребенка, который, по его мнению, обидел его сына.

    Как сообщает «Пятый канал», сам инцидент произошел 19 апреля в раздевалке музыкальной школы, но известно о нем стало только сейчас. Известного оперного певца возмутило то, что между его сыном и еще одним восьмилетним школьником произошла драка. Васильев решил проучить обидчика сына, поскольку ребенку тенора не удалось выйти победителем из детской схватки.

    Прямо в раздевалке артист провел ряд «воспитательных» мер с рукоприкладством. Мать пострадавшего ребенка обратилась к медикам, которые зафиксировали ушибы на теле мальчика.

    В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, передает агентство «Ридус».

    Васильев неоднократно выступал в фестивалях и концертах и с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» и Национальным филармоническим оркестром России в различных городах России, а также во Франции.

    Автор: Тимур Румянцев
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