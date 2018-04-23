Николас Кейдж завершает карьеру актера

Лос-Анджелес, 23 апреля. Американский актер Николас Кейдж заявил о завершении актерской карьеры. В будущем звезда «Угнать за 60 секунд» планирует заняться режиссурой.

«В настоящий момент я в основном играю в кино, и я планирую заниматься этим еще три или четыре года. Я хотел бы сфокусироваться на режиссуре», — приводит его слова «ФедералПресс».

В данный момент Кейдж снимается сразу в пяти фильмах. Он также участвует в озвучке двух анимационных проектов.

Отметим, что Кейдж уже имеет опыт режиссуры. Его дебютная картина «Жиголо» вышла в прокат в 2002 году. Главную роль в фильме исполнил известный голливудский актер Джеймс Франко. Дебют Николаса Кейджа не увенчался успехом: картина получила низкие отзывы кинокитиков и не была успешна в прокате.

Сам Николас Кейдж известен преимущественно своими ролями в различных боевиках, среди которых «Угнать за 60 секунд», «Воздушная тюрьма», «Без лица».