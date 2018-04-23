Зюганов прокомментировал возможное назначение внука на пост бизнес-омбудсмена Москвы

Москва, 23 апреля. В СМИ появилась информация о том, что внук Геннадия Зюганова может быть назначен на пост бизнес-омбудсмена Москвы. Соответствующую информацию прокомментировал лидер КПРФ.

Ранее «КоммерсентЪ» сообщил, что на пост бизнес-омбудсмена могут назначить внука лидера КПРФ Леонида Зюганова. По информации источников, его кандидатура обсуждается.

Геннадий Зюганов же напомнил, что его внук возглавляет комитет по развитию промышленности, науки, предпринимательской и деловой активности.

«Это его профессиональная работа. Он готовил программу развития, проводил законы, у него свой совет, который этим занимается», — цитирует «Ридус» Геннадия Зюганова.

Как сообщает РИА Новости, лидер КПРФ порекомендовал обратиться напрямую к Леониду Зюганову и узнать об этом.

На данный момент пост бизнес-омбудсмена столицы занимает Михаил Вышегородов, сообщает Infox.ru. Он был назначен от партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа» в 2013 году.