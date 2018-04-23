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Политика
Зюганов прокомментировал возможное назначение внука на пост бизнес-омбудсмена Москвы
Политика
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    Зюганов прокомментировал возможное назначение внука на пост бизнес-омбудсмена Москвы

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    Зюганов прокомментировал возможное назначение внука на пост бизнес-омбудсмена Москвы

    Москва, 23 апреля. В СМИ появилась информация о том, что внук Геннадия Зюганова может быть назначен на пост бизнес-омбудсмена Москвы. Соответствующую информацию прокомментировал лидер КПРФ.  

    Ранее «КоммерсентЪ» сообщил, что на пост бизнес-омбудсмена могут назначить внука лидера КПРФ Леонида Зюганова. По информации источников, его кандидатура обсуждается.

    Зюганов прокомментировал возможное назначение внука на пост бизнес-омбудсмена Москвы

    Геннадий Зюганов же напомнил, что его внук возглавляет комитет по развитию промышленности, науки, предпринимательской и деловой активности.

    «Это его профессиональная работа. Он готовил программу развития, проводил законы, у него свой совет, который этим занимается», — цитирует «Ридус» Геннадия Зюганова.

    Как сообщает РИА Новости, лидер КПРФ порекомендовал обратиться напрямую к Леониду Зюганову и узнать об этом.  

    На данный момент пост бизнес-омбудсмена столицы занимает Михаил Вышегородов, сообщает Infox.ru. Он был назначен от партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа» в 2013 году.

    Автор: Дарья Смолина
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