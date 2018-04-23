Стало известно, кто представит Россию на конференции по Сирии в Брюсселе

Брюссель, 23 апреля. Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов будет представлять нашу страну на конференции по поддержке будущего Сирийской республики, которая будет проходить в бельгийской столице 24-25 апреля.

«РФ на международной министерской донорской конференции «Будущее Сирии и региона» (Брюссель, 24–25 апреля) будет представлять постоянный представитель России при ЕС Владимир Алексеевич Чижов», — говорится в сообщении пресс-службы постоянного представительства РФ при Евросоюзе.

Напомним, как сообщалось ранее, власти Евросоюза намерены собрать более шести миллиардов долларов для Сирийской арабской республики на конференции в Брюсселе. Несколько дней назад представитель Евросоюза сообщил, что в ЕС ожидают участия России, Ирана и Турции во второй международной донорской конференции по Сирии.