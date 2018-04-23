Донбасс сегодня: ДНР под огнем зениток ВСУ, фантазии Туки

Донбасс, 23 апреля. ДНР и ЛНР оказались под огнем минометов и зенитных установок. В результате поножовщины в рядах ВСУ тяжелые травмы получил украинский солдат. Очередной безликий «боевик» сдался правоохранителям Киева. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Более 950 снарядов, мин и гранат выпущено киевскими войсками в направлении 16 населенных пунктов Донецкой народной республики. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 32 раза.

На горловском и донецком направлениях огонь вели из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и различных типов орудий боевых машин. Не умолкало и стрелковое оружие. Под обстрелом оказалась и столица республики — Донецк.

На мариупольском направлении отработали 82-м минометы, зенитные установки и крупнокалиберные пулеметы. Также позиции армии ДНР подвергались атакам с применением автоматических и противотанковых гранатометов.

В Луганской народной республике тоже отмечается увеличение числа обстрелов. Так, в прошедшие сутки позиции военных республики были шесть раз атакованы солдатами Киева. Применялся «донецкий пакет» вооружений, в зоне поражения оказались 4 населенных пункта.

Дедовщина по-украински

«Старики» учат молодых, как надо вести себя в коллективе 10 горно-штурмовой бригады украинской армии, сообщает разведка луганчан. Так, в тот же день, 17 апреля, в подразделении произошла массовая драка, она стала результатом пьянки.

Один из сержантов, видимо, желая за чужой счет продолжит «банкет», начал требовать у новенького рядового деньги. Солдат отказался становится объектом прессинга «дедов» и получил множественные ножевые ранения шеи, груди и лица от сержанта, который отказался принимать отказ наглеца.

Сообщается, что на данный момент потерпевший находится в критическом состоянии, не исключается смертельный исход.

В Донбассе все хорошо — Тука

Недавно Организация объединенных наций выпустила доклад, в котором утверждается, что за год количество голодающих людей в Донбассе увеличилось вдвое. Заместитель министра «по оккупированным территориям» Георгий Тука, видимо, считает иначе. В интервью украинским СМИ политик рассказал, что «в принципе не все так плохо, как утверждает ООН». По словам Туки в Донбассе ситуация сложная, но это не значит, что люди там голодают.

По всей видимости, устами чиновника в украинское медиа-поле «забрасывается» информация о том, что на Украине (включая Донбасс) все в порядке с уровнем жизни, а постоянно разрушаемый киевскими силовиками восток страны живет в целом неплохо из-за действий правительства, «заботящегося о своих гражданах».

Цинизма данному комментарию Туки добавляет тот факт, что республики Донбасса выживают не благодаря, а именно вопреки действиям Киева и во многом — благодаря гуманитарной помощи братской России, выстраивая собственную экономику и финансовую систему с курсом на интеграцию с РФ.

«Перемога» украинских силовиков

Традиционно в украинской правоохранительной системе, когда падает раскрываемость и эффективность работы органов, в дело включаются «перемоги» и сдавшиеся «боевики ДНР». Одной из главных новостей украинского сегмента Сети является история «военнослужащего ДНР», который сдался полиции Донецкой области.

Из идентификационных данных сообщается лишь возраст «боевика», которому, по данным доблестных украинских силовиков, 36 лет, и он родом из села Николаевка. Где и в каких подразделениях «одумавшийся» проходил службу, а также в каких операциях принимал участие, не сообщается. Не предъявляют правоохранители и самого «ополченца». Взглянув на «доказательства» становится ясно, что полиция Донецкой области провела очередную фейковую пиар-кампанию.

Данную информацию корреспонденту ФАН подтвердил и собственный источник — журналист украинских СМИ, аккредитованный при штабе АТО в Краматорске. После обращения в пресс-службу полиции Донецкой области для уточнения информации журналисту было отказано в комментарии без предоставления сколь-нибудь внятных аргументов.