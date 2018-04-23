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Иранским банкам запретили использовать криптовалюту
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    Иранским банкам запретили использовать криптовалюту

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    Иранским банкам запретили использовать криптовалюту

    Тегеран, 23 апреля. Центральный банк Ирана запретил банкам пользоваться биткойном и другими цифровыми валютами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    «Использование биткойна и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено», — сообщает пресс-служба Центробанка Ирана.

    Как стало известно, соответствующее решение было принято еще в прошлом году, сообщает «Телеканал 360». Документ был опубликован в данный момент.

    Как сообщает «Газета.ru», решение о запрете использования биткойна и других цифровых валют связано с тем, что криптовалюту могут использовать для «отмывания денег и финансового обеспечения терроризма».

    Автор: Дарья Смолина
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