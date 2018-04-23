У принца Уильяма и Кейт Миддлтон родился третий ребенок

Лондон, 23 апреля. Мальчик весом 3,8 килограмма родился у британского принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин, сообщили в Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца.

Ребенок появился на свет в больнице Святой Марии, куда госпитализировали его мать рано утром. Ожидается, что второй сын Уильяма и Кэтрин получил титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после своего деда, отца, старшего брата и сестры, передает Пятый канал.

Напомним, что это третий ребенок герцога и герцогини. Первый сын, которого назвали Джорджем, появился на свет летом 2013 года. В мае 2015-го Кэтрин родила дочь Шарлотту.

Имя ребенка будет объявлено 25 апреля. Букмекеры считают, что его могут назвать Артуром, Фредом или Альбертом.