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Минтранс РФ: Появление «вафельницы» на дорогах поможет дисциплинировать водителей
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    Минтранс РФ: Появление «вафельницы» на дорогах поможет дисциплинировать водителей

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    Минтранс: появление «вафельницы» на дорогах поможет дисциплинировать водителей

    Введение нового знака в Правила дорожного движения, а также появление соответствующей разметки («Зона перекрестка»), должны, по замыслу министерства транспорта РФ, «хоть немного» дисциплинировать водителей.

    В простонародье разметка называется «вафельницей», выезд на нее и остановка будут караться штрафом 1000 рублей. Мнения известных автомобильных экспертов о новом предупреждающем знаке «Участок перекрестка», который должен появиться 28 апреля на самых сложных участках городских трасс, разделились.

    Минтранс: появление «вафельницы» на дорогах поможет дисциплинировать водителей
    Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов назвал нововведение полезным, «так как занимать перекресток, если образовалась пробка, — значит, вести себя неэтично по отношению к другим водителям, которым надо пересечь эту дорогу». С другой стороны, он предлагает обратить внимание на то, что практически везде «вафельница» наносится на регулируемых перекрестках.

    «В нашей стране светофоры ранее отрегулировали таким образом, что их работа приводит к образованию «хвостов», которые блокируют движение, — считает эксперт. — А нужно сделать так, чтобы зеленый горел ровно столько, сколько может проехать автомобилей».

    Светофоры, которые могут «понять» образование этого «хвоста» и тут же переключиться на красный сигнал, чтобы водители не ехали, выпускались в России еще в 2000 году, говорит Шкуматов. В результате же получается так, что светофоры как бы сами провоцируют водителей на выезд на перекресток и на нарушение правил.

    По словам лидера «синих ведерок», никто не задумывается над регулировкой светофоров и их координацией с соседними. Но «всегда виноват водитель, и вот это неправильно».

    «Вафельница» должна наноситься исключительно на нерегулируемых перекрестках, — подчеркивает Шкуматов. — Там, где действительно возникают пробки, где нет светофоров, нет экономической целесообразности их ставить, или, допустим, нет электричества. Чтобы одни водители пропускали других. А на регулируемых перекрестках должны нормально работать светофоры».

    По его словам, «в интеллектуальную транспортную систему в Москве вложено 16 миллиардов рублей», и деньги все освоены. В этой программе существовала подпрограмма по замене всех светофоров старого типа на современные, которые умеют работать в координируемом режиме. И для этого было закуплено 6 тысяч датчиков проезда автомобилей.

    «Все данные собираются, — напоминает Шкуматов. — Просто с ними не умеют работать. В итоге получается так, что если в проблемную сторону проехало 100 автомобилей, а другой перекресток пересекли только 50, это означает, что там какая-то проблема. Интеллектуальная транспортная система как раз должна ее решать, в том числе за счет увеличения продолжительности горения красного сигнала, чтобы не провоцировать такие заторы».

    Минтранс: появление «вафельницы» на дорогах поможет дисциплинировать водителей

    Виктор Похмелкин, возглавляющий «Движение автомобилистов России», сразу же заявил, что не видит в нововведении особого смысла.

    «Не думаю, что будет хуже, но и не понимаю, почему должно стать лучше, честно говоря, — признался он. — Такие вещи нужно очень осторожно вводить, надо серьезные исследования проводить, почему необходимо сделать именно так. В последнее время в ПДД вносится много изменений. И я могу по пальцам перечислить те, которые, скажем так, хотя бы не навредили. А уж тем более принесли пользу».

    Тем не менее, проблема однозначно есть, уверен он, и, конечно, хамов надо наказывать.

    «Давайте поставим видеокамеры на перекрестках, чтобы они эти нарушения фиксировали, — считает глава ДАР. — Вот тут я обеими руками «за». Думаю, количество хамов-нарушителей существенно поубавится».

    Автоэксперт Роман Гуляев считает, что «вафельница» может реально помочь, если на том или ином перекрестке устанавливать видеокамеры.

    «Это дисциплинирует водителей — при получении первого же штрафа за такое нарушение, — отмечает Гуляев. — В целом, это нужно, потому что есть перекрестки, где выезжают на красный свет и остаются, в результате чего реально блокируется движение. Причем не только в Москве. В других городах ситуация никак не лучше. Там пробки бывают даже покруче. Дороги узкие, машин много…»

     

    Минтранс России, где с оптимизмом смотрят на грядущее нововведение, выступил инициатором данного предложения, исходя из закрепленных за ним полномочий по государственной политике и нормативному регулированию в области организации дорожного движения.

    «До внесения в правительство Минтрансом был изучен данный вопрос, проанализирован отечественный и зарубежный опыт и проработаны возможные риски, а также необходимость принятия данных изменений, — говорится в ответе ведомства на официальный запрос ФАН. — Следует отметить, что нанесение такой разметки и установка дорожных знаков — право владельцев дорог, а не их обязанность».

    Минтранс: появление «вафельницы» на дорогах поможет дисциплинировать водителей

    В министерстве подчеркнули, что «администрирование правонарушений за проезд перекрестков в настоящее время возложено на органы МВД России».

    «Данное нововведение положительно скажется на безопасности дорожного движения, — отметили в ведомстве. — Упорядочится движение транспортных средств на перекрестках, выделенных разметкой «вафельница», повысится их пропускная способность, водителям не придется выезжать на перекресток, когда он занят, а пешеходы смогут безопасно перейти через него в нужном направлении».

    В ГИБДД и министерстве внутренних дел России оперативно прокомментировать вопрос не смогли.

    Автор: Марат Лашкин
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