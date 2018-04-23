Минтранс РФ: Появление «вафельницы» на дорогах поможет дисциплинировать водителей

Введение нового знака в Правила дорожного движения, а также появление соответствующей разметки («Зона перекрестка»), должны, по замыслу министерства транспорта РФ, «хоть немного» дисциплинировать водителей.

В простонародье разметка называется «вафельницей», выезд на нее и остановка будут караться штрафом 1000 рублей. Мнения известных автомобильных экспертов о новом предупреждающем знаке «Участок перекрестка», который должен появиться 28 апреля на самых сложных участках городских трасс, разделились.



Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов назвал нововведение полезным, «так как занимать перекресток, если образовалась пробка, — значит, вести себя неэтично по отношению к другим водителям, которым надо пересечь эту дорогу». С другой стороны, он предлагает обратить внимание на то, что практически везде «вафельница» наносится на регулируемых перекрестках.

«В нашей стране светофоры ранее отрегулировали таким образом, что их работа приводит к образованию «хвостов», которые блокируют движение, — считает эксперт. — А нужно сделать так, чтобы зеленый горел ровно столько, сколько может проехать автомобилей».

Светофоры, которые могут «понять» образование этого «хвоста» и тут же переключиться на красный сигнал, чтобы водители не ехали, выпускались в России еще в 2000 году, говорит Шкуматов. В результате же получается так, что светофоры как бы сами провоцируют водителей на выезд на перекресток и на нарушение правил.

По словам лидера «синих ведерок», никто не задумывается над регулировкой светофоров и их координацией с соседними. Но «всегда виноват водитель, и вот это неправильно».

«Вафельница» должна наноситься исключительно на нерегулируемых перекрестках, — подчеркивает Шкуматов. — Там, где действительно возникают пробки, где нет светофоров, нет экономической целесообразности их ставить, или, допустим, нет электричества. Чтобы одни водители пропускали других. А на регулируемых перекрестках должны нормально работать светофоры».

По его словам, «в интеллектуальную транспортную систему в Москве вложено 16 миллиардов рублей», и деньги все освоены. В этой программе существовала подпрограмма по замене всех светофоров старого типа на современные, которые умеют работать в координируемом режиме. И для этого было закуплено 6 тысяч датчиков проезда автомобилей.

«Все данные собираются, — напоминает Шкуматов. — Просто с ними не умеют работать. В итоге получается так, что если в проблемную сторону проехало 100 автомобилей, а другой перекресток пересекли только 50, это означает, что там какая-то проблема. Интеллектуальная транспортная система как раз должна ее решать, в том числе за счет увеличения продолжительности горения красного сигнала, чтобы не провоцировать такие заторы».

Виктор Похмелкин, возглавляющий «Движение автомобилистов России», сразу же заявил, что не видит в нововведении особого смысла.

«Не думаю, что будет хуже, но и не понимаю, почему должно стать лучше, честно говоря, — признался он. — Такие вещи нужно очень осторожно вводить, надо серьезные исследования проводить, почему необходимо сделать именно так. В последнее время в ПДД вносится много изменений. И я могу по пальцам перечислить те, которые, скажем так, хотя бы не навредили. А уж тем более принесли пользу».

Тем не менее, проблема однозначно есть, уверен он, и, конечно, хамов надо наказывать.

«Давайте поставим видеокамеры на перекрестках, чтобы они эти нарушения фиксировали, — считает глава ДАР. — Вот тут я обеими руками «за». Думаю, количество хамов-нарушителей существенно поубавится».

Автоэксперт Роман Гуляев считает, что «вафельница» может реально помочь, если на том или ином перекрестке устанавливать видеокамеры.

«Это дисциплинирует водителей — при получении первого же штрафа за такое нарушение, — отмечает Гуляев. — В целом, это нужно, потому что есть перекрестки, где выезжают на красный свет и остаются, в результате чего реально блокируется движение. Причем не только в Москве. В других городах ситуация никак не лучше. Там пробки бывают даже покруче. Дороги узкие, машин много…»

Минтранс России, где с оптимизмом смотрят на грядущее нововведение, выступил инициатором данного предложения, исходя из закрепленных за ним полномочий по государственной политике и нормативному регулированию в области организации дорожного движения.

«До внесения в правительство Минтрансом был изучен данный вопрос, проанализирован отечественный и зарубежный опыт и проработаны возможные риски, а также необходимость принятия данных изменений, — говорится в ответе ведомства на официальный запрос ФАН. — Следует отметить, что нанесение такой разметки и установка дорожных знаков — право владельцев дорог, а не их обязанность».

В министерстве подчеркнули, что «администрирование правонарушений за проезд перекрестков в настоящее время возложено на органы МВД России».

«Данное нововведение положительно скажется на безопасности дорожного движения, — отметили в ведомстве. — Упорядочится движение транспортных средств на перекрестках, выделенных разметкой «вафельница», повысится их пропускная способность, водителям не придется выезжать на перекресток, когда он занят, а пешеходы смогут безопасно перейти через него в нужном направлении».

В ГИБДД и министерстве внутренних дел России оперативно прокомментировать вопрос не смогли.