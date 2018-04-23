Серж Саргсян ушел в отставку: уйдет ли теперь Армения от России

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Это произошло сегодня, 23 апреля, пару часов назад.

«Никол Пашинян был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил теперь уже бывший глава государства, входящего, наряду с Россией, в Евразийский экономический союз.

Что это было? И что теперь будет?

Ни плакать, ни смеяться

Узнавая об очередной попытке «гражданского общества» при поддержке всего «цивилизованного мира» свергнуть власть очередного «тирана» в очередной стране «третьего мира» (на этот раз — в Армении), даже не знаешь, плакать или смеяться. Особенно когда под звуки совершенно случайно оказавшегося в кустах рояля, то есть вынесенного на улицу, поближе к протестующим, пианино раздаются призывы ОБСЕ и прочих институтов международной демократии: к власти — наладить диалог с оппозицией, а к оппозиции — усиливать давление на власть.

Как это выглядит на практике, наглядно продемонстрировала публичная встреча в отеле Marriott теперь уже бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна с лидером оппозиции, депутатом парламента от фракции «Елк» Николом Пашиняном. Все знакомо и понятно, не правда ли?

«Саргсян: — Я рад, что вы откликнулись на многочисленные призывы начать диалог. Хотя, откровенно говоря, я не очень хорошо представляю, как долго мы можем вести переговоры в присутствии десятков журналистов. Тем не менее, я рад.

Пашинян: — Я думаю, что есть недопонимание, потому что я очень четко зафиксировал свою позицию: речь идет о диалоге по повестке, предложенной не вами, а нами. И я пришел сюда обсудить условия вашей отставки и условия мирной, без потрясений передачи власти.

Саргсян: — Это не переговоры, это не диалог. Это просто ультиматум, шантаж государства, законных властей. Вы не осознаете степень ответственности, вы не извлекли уроков из событий 1 марта [2008 года]. Мне остается еще раз посоветовать вам вернуться в законное русло и вообще в рамки логических действий. В противном случае вся ответственность ляжет на вас. Выбирайте.

Пашинян: — Вы не представляете ситуацию в республике. Ситуация в республике не такая, какой вы ее знали 15—20 дней назад. Ситуация в Республике Армения изменилась. Вы не обладаете в Республике Армения той властью, о которой вам докладывают. Власть в Республике Армения перешла в руки народа.

Саргсян: — Фракция, получившая 7—8% процентов голосов, не имеет права говорить от имени народа, и я больше не желаю продолжать с вами разговор. Если вы не принимаете законное требование государства, то до свидания».

После этого премьер-министр Армении, призвав присутствующих журналистов самостоятельно сделать выводы из увиденного и услышанного, покинул зал, а оставшийся на «поле боя» Никол Пашинян еще раз сообщил им, что власть в Армении перешла к народу. И что поэтому нужно вдвое усилить ненасильственное сопротивление, а угрозы Саргсяна, мол, не имеют правовых оснований, поскольку конституция четко говорит, что полиция не имеет права и более того, обязана в рамках своих обязанностей содействовать акциям протеста, если те носят мирный характер.

После выхода из отеля Пашинян был арестован, что привело к новой вспышке протестов, прежде всего в Ереване и Гюмри, где расположена российская военная база. Но не прошло и суток, как оппозиционер оказался прав: никакой реальной власти у Саргсяна не осталось, а сам Пашинян был освобожден из СИЗО.

Майданная палочка

Что же произошло? Как понимать случившееся в Армении?

Армянский народ в 1915 году получил страшную травму, излечиться от которой практически невозможно. Речь даже не идет о какой-то мести или реванше тем, кто задумал и осуществил геноцид более чем столетней давности. Речь идет о том, что армяне всего мира так или иначе продолжают жить «внутри» этого геноцида, память о нем — это их непрерывная геополитическая реальность. Тот же карабахский конфликт — это не конфликт Армении с Азербайджаном за Нагорный Карабах (Арцах), это продолжение трагедии 1915 года. Так это воспринималось, воспринимается и будет восприниматься армянской стороной.

И если до недавних сирийских событий Армения в своем противостоянии Турции могла «традиционно» рассчитывать на помощь и поддержку со стороны России и Ирана, то сегодня, после создания «геополитического треугольника» Москва—Тегеран—Анкара, такая надежда фактически исчезла. Соответствует это действительности или нет, но армяне снова почувствовали себя одинокими во враждебном окружении. А если Иран и Россия теперь как враги, а Турция с Азербайджаном — враги по определению, то где тогда искать друзей и связанную с ними надежду на спасение?

Вот откуда возникло стремление значительной части армянского общества, включая самые разные его слои, вплоть до армии и служб безопасности, при поддержке живущей на Западе весьма многочисленной и влиятельной армянской диаспоры, сменить «пророссийского» Сержа Саргсяна на кого-то более или даже абсолютно «прозападного».

Оппозиционеры могут сколько угодно обвинять действующую власть в коррупции и других смертных грехах, но истинная причина нынешнего протестного всплеска — в ином. Украину манили «европейским выбором», Армению пугают повторением 1915 года. И надо признать, что вторая мотивация намного сильнее, чем первая, поскольку без хорошей жизни еще как-то можно обойтись, а вот как обойтись вообще без жизни?!

Так что нынешний ереванский «Майданян», по большому счету — не чета киевскому «Майданенко» образца 2014 года, тут все на самом деле даже серьезнее и глубже. И, конечно, оба они тесно связаны с так и не родившимся в «болотных протестах» 2012 года московским «Майдановым», над которым активно трудятся сегодня не только Павел Дуров на пару с Алексеем Навальным, но и множество других представителей «креативной пятой колонны», а также «оборотней в погонах» и без оных по всем российским градам и весям. Первые результаты их усилий мы должны увидеть 5 и 7 мая, в период майских каникул: протестные акции планируется «привязать» к президентской инаугурации Владимира Путина.

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Одним из вариантов дальнейшего развития событий в Армении может стать провокация с «фейковым» участием якобы российского армейского контингента в разгоне уже победивших, но еще не поделивших власть протестующих, анонимным «ответным нападением» на базу в Гюмри и так далее.

Помните, кстати, скандал вокруг расстрела 12 января 2015 года семьи Аватисян сбежавшим с российской военной базы протестантом-пятидесятником (штаб-квартира в Спрингфилде, США) Валерием Пермяковым? Сейчас эта «закладка» трехлетней давности может «рвануть» по-настоящему. А ведь в продлившихся всего неделю протестных акциях в Армении первая кровь уже пролилась — тогда как на Украине к ней шли несколько месяцев…