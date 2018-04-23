Эксперты рассказали, чем отличается российская социология от западной

Москва, 23 апреля. Принципиальное отличие российской политической социологии от западной заключается в том, что россияне гораздо больше доверяют президенту, чем правительству.

Об этом в понедельник заявила президент Всемирной ассоциации исследователей общественного мнения (WAPOR) Клер Дюранд, выступая на VIII Грушинской социологической конференции «Социолог 2.0: трансформация профессии». Именно поэтому, считает эксперт, в России нельзя объединять вопросы о доверии к президенту с вопросами о доверии к государственным институтам в единую шкалу.

«Традиционно лидеру нашей страны доверяют значительно больше, чем, к примеру, правительству. Тогда как в западных странах уровень доверия лидеру страны как правило совпадает с доверием госинститутам», — цитирует Дюранд Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Что касается вопроса качества политического прогнозирования, построенного на основе опросов, то в этом аспекте Россия занимает одну из лидирующих позиций, заявила руководитель практики мониторинга и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.