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Эксперты рассказали, чем отличается российская социология от западной
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    Эксперты рассказали, чем отличается российская социология от западной

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    Эксперты рассказали, чем отличается российская социология от западной

    Москва, 23 апреля. Принципиальное отличие российской политической социологии от западной заключается в том, что россияне гораздо больше доверяют президенту, чем правительству.

    Об этом в понедельник заявила президент Всемирной ассоциации исследователей общественного мнения (WAPOR) Клер Дюранд, выступая на VIII Грушинской социологической конференции «Социолог 2.0: трансформация профессии».  Именно поэтому, считает эксперт, в России нельзя объединять вопросы о доверии к президенту с вопросами о доверии к государственным институтам в единую шкалу.

    «Традиционно лидеру нашей страны доверяют значительно больше, чем, к примеру, правительству. Тогда как в западных странах уровень доверия лидеру страны как правило совпадает с доверием госинститутам», —  цитирует Дюранд Всероссийский центр изучения общественного мнения.

    Что касается вопроса качества политического прогнозирования, построенного на основе опросов, то в этом аспекте Россия занимает одну из лидирующих позиций, заявила руководитель практики мониторинга и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

    «Если в США полстеры (социологи, составляющие экзитполы — прим. ФАН) даже не пытаются предсказать явку, то в России это один из ключевых вопросов, влияющих на исход выборов. Если задачей американских коллег было предсказать, кто из кандидатов победит, то в нашей стране полстерам предстояло выяснить, каким будет результат каждого из кандидатов», — подчеркнула она.

    Автор: Антон Соколов
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