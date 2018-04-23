Армия Сирии начала операцию против террористов в провинциях Хама и Хомс

Москва, 23 апреля. Сирийская армия совместно с отрядами народного ополчения в понедельник приступила к операции против террористов к западу от города Сальмия в провинции Хама.

По информации газеты Al-Watan, войска при поддержке артиллерии и авиации атаковали форпосты террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на подступах к населенным пунктам Сатхият и Эль-Кантара.

К северу от города Хомс идут военные действия. В настоящее время бойцы сирийской армии наступают на позиции вооруженных формирований, которые обстреливают мирные селения на участке шоссе между Сальмией и Эль-Мешрефой.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Дамаска был уничтожен один из высокопоставленных командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), о чем сообщило информационное агентство Fars News Agency.

1 Организация запрещена на территории РФ.