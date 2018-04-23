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Армия Сирии начала операцию против террористов в провинциях Хама и Хомс
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    Армия Сирии начала операцию против террористов в провинциях Хама и Хомс

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    Армия Сирии начала операцию против террористов в провинциях Хама и Хомс

    Москва, 23 апреля. Сирийская армия совместно с отрядами народного ополчения в понедельник приступила к операции против террористов к западу от города Сальмия в провинции Хама. 

    По информации газеты Al-Watan, войска при поддержке артиллерии и авиации атаковали форпосты террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на подступах к населенным пунктам Сатхият и Эль-Кантара. 

    К северу от города Хомс идут военные действия. В настоящее время бойцы сирийской армии наступают на позиции вооруженных формирований, которые обстреливают мирные селения на участке шоссе между Сальмией и Эль-Мешрефой. 

    Напомним, ранее сообщалось, что на юге Дамаска был уничтожен один из высокопоставленных командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), о чем сообщило информационное агентство Fars News Agency.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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