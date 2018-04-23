Роскомнадзор опроверг блокировку IP‐адресов Gmail и YouTube

Москва, 23 апреля. В Роскомнадзоре сообщили, что IP-адреса Gmail и YouTube не вносились в реестр запрещенной информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее российские пользователи Gmail и YouTube сообщали о проблемах в работе данных сервисов.

«IP-адреса Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись», — говорится в сообщении.

Напомним, Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к страницам Google.ru. Ведомство сообщило, что проблемы связаны с несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

Ранее сообщалось, что накануне Роскомнадзор внесен в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов сервиса Google. В данный реестр компания попала из-за того, что продолжает позволять мессенджеру Telegram использовать их для обхода блокировок в РФ.