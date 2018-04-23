Меню
Общество
Роскомнадзор опроверг блокировку IP‐адресов Gmail и YouTube
Политика
Глава ОЗХО признал в разговоре с пранкерами, что РФ помогает экспертам в сирийской Думе
Следующая новость
Загрузка...

    Роскомнадзор опроверг блокировку IP‐адресов Gmail и YouTube

      /  Обновлено: 
    43

    Роскомнадзор опроверг блокировку IPадресов Gmail и YouTube

    Москва, 23 апреля. В Роскомнадзоре сообщили, что IP-адреса Gmail и YouTube не вносились в реестр запрещенной информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    Ранее российские пользователи Gmail и YouTube сообщали о проблемах в работе данных сервисов.

    «IP-адреса Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись», — говорится в сообщении.

    Напомним, Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к страницам Google.ru. Ведомство сообщило, что проблемы связаны с несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

    Ранее сообщалось, что накануне Роскомнадзор внесен в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов сервиса Google. В данный реестр компания попала из-за того, что продолжает позволять мессенджеру Telegram использовать их для обхода блокировок в РФ.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    1299
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    4185
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    7301
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    811