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Политика
Макрон заявил Путину о готовности наладить диалог с Россией по Сирии
Политика
Глава ОЗХО признал в разговоре с пранкерами, что РФ помогает экспертам в сирийской Думе
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    Макрон заявил Путину о готовности наладить диалог с Россией по Сирии

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    Макрон заявил Путину о готовности наладить диалог с Россией по Сирии

    Париж, 23 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности наладить диалог по урегулированию ситуации в Сирии, в том числе начать совместную работу по данному вопросу с Россией.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе телефонных переговоров Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском дворце.

    «Президент Франции напомнил о законных рамках операции, проведенной 14 апреля вместе с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством против химического потенциала сирийского режима», — отмечается в тексте.

    В ходе беседы с российским лидером Макрон настаивал на том, что целью западных стран был срыв программы по производству химического оружия, которая якобы поддерживается правительством Сирии.

    Напомним, что химическое оружие было уничтожено в Сирии под контролем международных организаций, в том числе и ОЗХО. 

    Ранее сообщалось, что Путин и Макрон по телефону отметили важность проведения миссии экспертов ОЗХО в Сирии. Как пояснили в Кремле, российская и французская стороны также подчеркнули необходимость «продолжения совместных усилий с целью возобновления мирных переговоров на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учетом результатов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи».

    Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания объявили о ракетном ударе по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. Запад, основываясь на публикации СМИ, обвинил в атаке Дамаск. Москва опровергла информацию о сброшенной бомбе с хлором. В МИД РФ также заявили назвали инцидент вбросом, цель которого — оправдать использование силы извне.

    Автор: Дима Оленин
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