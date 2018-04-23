Макрон заявил Путину о готовности наладить диалог с Россией по Сирии

Париж, 23 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности наладить диалог по урегулированию ситуации в Сирии, в том числе начать совместную работу по данному вопросу с Россией.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе телефонных переговоров Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском дворце.

«Президент Франции напомнил о законных рамках операции, проведенной 14 апреля вместе с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством против химического потенциала сирийского режима», — отмечается в тексте.

В ходе беседы с российским лидером Макрон настаивал на том, что целью западных стран был срыв программы по производству химического оружия, которая якобы поддерживается правительством Сирии.

Напомним, что химическое оружие было уничтожено в Сирии под контролем международных организаций, в том числе и ОЗХО.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон по телефону отметили важность проведения миссии экспертов ОЗХО в Сирии. Как пояснили в Кремле, российская и французская стороны также подчеркнули необходимость «продолжения совместных усилий с целью возобновления мирных переговоров на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учетом результатов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи».

Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания объявили о ракетном ударе по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. Запад, основываясь на публикации СМИ, обвинил в атаке Дамаск. Москва опровергла информацию о сброшенной бомбе с хлором. В МИД РФ также заявили назвали инцидент вбросом, цель которого — оправдать использование силы извне.