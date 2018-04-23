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Цивилев пообещал защитить сообщающих о проблемах кузбассовцев от увольнений
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    Цивилев пообещал защитить сообщающих о проблемах кузбассовцев от увольнений

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    Цивилев пообещал защитить сообщающих о проблемах кузбассовцев от увольнений

    Кемерово, 23 апреля. Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев попросил жителей региона сообщать о проблемах и пообещал защитить их от угрозы увольнений.

    Цивилев отметил, что для оперативного решения проблем Кузбасса жителям следует продублировать свои сообщения, оставленные на его странице «ВКонтакте», в виртуальную приемную областной администрации. Он заверил, что неравнодушным гражданам ничего не угрожает. Губернатор пояснил, что многие из них опасаются возможных увольнений с работы или иных санкций, пишет «Газета Кемерова».

    «Могу твердо заявить, что ни к кому из обратившихся в приемную никакие санкции применяться не будут, — констатировал глава региона. — И уж тем более никто не будет уволен. Проконтролирую лично с самыми жесткими последствиями для тех, кто осмелится нарушить закон».

    Цивилев пообещал защитить сообщающих о проблемах кузбассовцев от увольнений

    Автор: Катерина Тимошенская
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