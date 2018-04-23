Цивилев пообещал защитить сообщающих о проблемах кузбассовцев от увольнений

Кемерово, 23 апреля. Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев попросил жителей региона сообщать о проблемах и пообещал защитить их от угрозы увольнений.

Цивилев отметил, что для оперативного решения проблем Кузбасса жителям следует продублировать свои сообщения, оставленные на его странице «ВКонтакте», в виртуальную приемную областной администрации. Он заверил, что неравнодушным гражданам ничего не угрожает. Губернатор пояснил, что многие из них опасаются возможных увольнений с работы или иных санкций, пишет «Газета Кемерова».