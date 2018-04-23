Они воровали нашу гуманитарную помощь: жители Восточной Гуты рассказали о зверствах боевиков

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с мирными жителями Восточной Гуты, которые рассказали, что пережили, пока сирийская правительственная армия не зачистила район от террористов.

Мустафа Хашем из Мисрабы в Восточной Гуте рассказал, что был под осадой террористов группировки «Джейшь аль-Ислам» (запрещена в России) все семь лет.

«Они воровали нашу гуманитарную помощь и плохо к нам относились», — рассказал мужчина, отметив, что жителям занятых боевиками районов оставалась лишь малая часть продуктов, которые поставлялись в качестве гуманитарной помощи, а покупать продукты было очень дорого: 1 кг сахара за 16 тысяч лир, 1 сигарета — за 1500, 2 кг муки — 4000.

По словам сирийца, террористы пытались заставить мирных жителей воевать против сирийской арабской армии (САА), говорили, что правительственные войска убивают гражданское население, но люди не верили им и не вставали на их сторону. При этом мирным жителям Восточной Гуты приходилось скрывать от боевиков, если кто-то из их родственников воевал в САА.

«Все мирные жители хотели покинуть Гуту, но боевики их держали и даже убивали перед тем, как те доходили до КПП САА», — сказал Мустафа Хашем.

Он отметил, что террористы часто задерживали мирных жителей и издевались над ними.

«Однажды они взяли заключенного и отрубили ему голову перед детьми, и мой сын это видел. И это только один случай», — с ужасом вспоминает мужчина.

А еще он рассказал, что солдаты САА дали им все — еду и лекарства.

Ратеб аль-Шейх Бадри из Думы в беседе с корреспондентом ФАН также отметил, что террористы не давали мирным жителям покинуть город и при этом всячески издевались над ними.

«Все эти бородатые салафиты, они террористы и бандиты, разрушали дома жителей, они мой дом разрушили, и долго нас мучили», — сказал мужчина.

По его словам, у боевиков были специальные отделы, которые занимались репрессиями против мирного населения.

«У них были отделы 115, 105 и 108 для репрессий против мирных граждан, — сказал Ратеб аль-Шейх Бадри. — Их всего лишь 50 или 100 таких человек, но они разрушили район».

Житель Думы также рассказал, что террористы забирали две трети гуманитарной помощи и копили провизию на месяцы вперед, а мирным жителям приходилось голодать.

«У каждой группировки были свои паспорта и личные бумаги для граждан. И каждая группировка признавала только те документы, которые она создавала, и это была очень большая проблем для жителей», — отметил мужчина.

Он добавил, что из-за такого отношения боевиков простые сирийцы всецело поддерживают президента Башара Асада, САА и Россию.

«И я хочу, чтобы у власти были Асад и САА, а не бородатые ваххабиты, которые не знают Аллаха. Россия знает Аллаха больше, чем они», — заметил Ратеб аль-Шейх Бадри.

Для него день выхода из Думы стал вторым днем рождения.

Напомним, несмотря на то, что территория Восточной Гуты не обладала столь же высокой стратегической ценностью, как огромный город Алеппо или Дейр эз-Зор, для противников сирийского правительства террористический анклав под Дамаском был очень важен. Его освобождение от боевиков позволило САА высвободить значительные силы, которые будут использованы для завершения разгрома террористических формирований в Сирии.