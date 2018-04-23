Меню
Политика
Леонид Слуцкий: Совбез ООН уже давно взломан Госдепом
Политика
Глава ОЗХО признал в разговоре с пранкерами, что РФ помогает экспертам в сирийской Думе
Следующая новость
Загрузка...

    Леонид Слуцкий: Совбез ООН уже давно взломан Госдепом

    276

    Леонид Слуцкий: «ООН уже давно взломан Госдепом»

    Заявление генсека ООН о начале новой «холодной войны» — сигнал к тому, что необходимо добиваться сохранения самой ООН и ее базовых принципов, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Слова генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша отражают реальную ситуацию, заключающуюся в том, что Совбез ООН уже давно, по крайней мере, частично, взломан Госдепом США, — подчеркнул Леонид Слуцкий. — Давайте вспомним последовательно ситуации в Ираке и Ливии. Резолюции СБ ООН выпускались на основе информации из Вашингтона, которая потом  не подтверждалась. А между тем, режим в этих странах был свергнут, их лидеры казнены, а сами Ирак и Ливия, по сути, утратили свою государственность. Попытка применить эти же приемы делается сегодня и по сирийскому досье на площадке Совбеза ООН».

    Тем не менее, ООН не прекратила быть во главе мировой архитектуры.

    «Но США, которые по-прежнему стремятся построить однополярный мир с единственным центром силы в Вашингтоне, пытаются протащить реформу ООН, чтобы понизить ее главенствующую роль,  —  уверен Слуцкий. — Россия выступает категорически против этого. Мы за многополярный мир, но в современных реалиях за сохранение такого порядка приходится бороться».

    Леонид Слуцкий: «ООН уже давно взломан Госдепом»

    Сейчас, по словам главы комитета Госдумы по международным делам, усилия всего мира должны быть сосредоточены на том, чтобы вернуть ООН ее статус и влияние.

    «Гутерриш ни в коем случае не подводит черту под понижением роли ООН в мировых делах, — отметил Слуцкий. — Он просто откровенно заявляет, что деятельность ООН и мировой баланс сил не соответствуют друг другу. И здесь необходимо возвращать мировой баланс сил к многополярной системе,  а значит, перейти  из относительной «вашингтонской» в абсолютную систему координат в наших взглядах на то, как нам жить дальше в ХХI столетии. Если мы хотим стабильной архитектуры, мы должны вернуть ООН и Совбезу их законное место во главе всех процессов мировой безопасности и смирить вселенские амбиции тех стран, которые хотели бы любой ценой, в том числе и на крови, стать мировыми жандармами».

    Напомним, по словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сказанным в интервью шведскому телевидению, началась новая холодная война. Генсек ООН признал, что Совбез «неэффективен», и механизмы диалога и коммуникации не работают. Гутерриш добавил, что сейчас мир многополярен и конфронтации есть между многими странами, а между Россией и Западом есть «серьезный конфликт».

    Автор: Елена Яровикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    1299
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    4185
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    7301
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    811