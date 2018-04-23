Британская полиция призвала английских болельщиков не хулиганить на ЧМ-2018 в России

Лондон, 23 апреля. Британская полиция попросила английских болельщиков воздерживаться от провокаций и хулиганских выходок во время ЧМ-2018 в РФ. По информации британской газеты Times, заместитель главного констебля Британии, глава подразделения футбольной полиции Марк Робертс предупредил футбольных фанатов о сильных «патриотических чувствах» в российском обществе.

«Шуточки», к которым английские фанаты прибегали, например, в Германии, где, завернувшись во флаги, пели о Второй мировой войне, и Испании, где пели о Гибралтаре (предмет спора между властями Испании и Великобритании — прим. ФАН), в России не поймут», — отметил Робертс.

По его словам, болельщикам необходимо быть внимательными, а также следует проявить немного восприимчивости к чужой культуре.

Напомним, несколько дней назад представитель Европейской комиссии Мина Андреева заявила, что ЕК не подтверждает слухи о бойкоте чемпионата мира по футболу ЧМ-2018 в России.