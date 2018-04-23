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Минфин США назвал условия снятия санкций с «Русала»
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    Минфин США назвал условия снятия санкций с «Русала»

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    Минфин США назвал условия снятия санкций с «Русала»

    Вашингтон, 23 апреля. Власти США готовы снять часть санкций с российской компании «Русал», если ее совладелец Олег Дерипаска  откажется от некоторых своих активов и контролирующих акций. Об этом говорится в материалах министерства финансов США.

    Еще одним требованием с американской стороны стало прекращение всех операций с «Русалом» до 23 октября.

    «США могут смягчить режим санкций, если Олег Дерипаска продаст часть активов и откажется от контроля над «Русалом», — говорится в документах Минфина.

    Напомним, что США в апреле расширили список антироссийских санкций, добавив ряд новых имен и наименований компаний. В частности, под ограничениями оказалась компания «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска. Российские власти уже заявили, что примут ответные меры в отношении американских граждан. Ожидается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в мае в первом чтении.

    Автор: Антон Соколов
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