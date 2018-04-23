Минфин США назвал условия снятия санкций с «Русала»

Вашингтон, 23 апреля. Власти США готовы снять часть санкций с российской компании «Русал», если ее совладелец Олег Дерипаска откажется от некоторых своих активов и контролирующих акций. Об этом говорится в материалах министерства финансов США.

Еще одним требованием с американской стороны стало прекращение всех операций с «Русалом» до 23 октября.

«США могут смягчить режим санкций, если Олег Дерипаска продаст часть активов и откажется от контроля над «Русалом», — говорится в документах Минфина.

Напомним, что США в апреле расширили список антироссийских санкций, добавив ряд новых имен и наименований компаний. В частности, под ограничениями оказалась компания «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска. Российские власти уже заявили, что примут ответные меры в отношении американских граждан. Ожидается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в мае в первом чтении.