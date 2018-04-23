Запад думает, как поприличнее сменить Порошенко — экс-депутат Рады

Киев, 23 апреля. Как только западные страны найдут, на кого сменить Петра Порошенко на должности президента, им это очень легко удастся сделать. Такое заявление сделал в эфире НСН бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

«Если они их ставили, они могут их и снять. Если они сделают один щелчок, то от Порошенко ничего не останется», — заявил Владимир Олейник.

По словам экс-депутата Верховной рады, сейчас Запад думает, как «это сделать поприличнее».

«Если бы им хотелось поставить на место Порошенко, возбудили бы уголовное дело. Поэтому они сейчас просто решают, на кого его менять», — добавил Олейник.

По мнению украинского политика, проходит постоянный кастинг, в котором принимает участие, в том числе Порошенко, перед США – «вот я круче, я могу сделать то, что вы хотите». Американцы «просто не верят в его эффективность, потому что рейтинг по нулям».