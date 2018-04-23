Сирия: на юге Дамаска ликвидирован высокопоставленный командир «Джебхат ан-Нусры»

Дамаск, 23 апреля. На юге Дамаска уничтожен один из высокопоставленных командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, полевой командир «Джебхат ан-Нусры» был уничтожен бойцами сирийской армии в ходе наступательных действий в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска, который также частично контролируют боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Наиболее тяжелые бои разворачиваются на границах анклава, где боевики урываются в плотной жилой застройке.

Стоит отметить, что в настоящее в анклаве Ярмук сосредоточено около двух тысяч боевиков. Власти Сирии пытались договориться с ними о перемирии, однако террористы выдвинули неприемлемые условия, после чего правительственные силы начали военную операцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.