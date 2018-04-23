Медведев утвердил план повышения энергоэффективности

Горки, 23 апреля. Комплексный план повышения энергоэффективности был утвержден премьер-министрам России Дмитрием Медведевым.

«Я утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности. Как известно, мы в этой сфере по части энергоэффективности сильно отстаем от лидерских позиций», — сказал глава кабмина, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.

Как отметил премьер, Россия в данной сфере обладает огромным потенциалом, раскрытие которого позволит снизить издержки энергетических компаний, повысить конкурентоспособность промышленных предприятий и сельского хозяйства, производительность промышленности, а также сэкономить энергоресурсы.

По словам Медведева, соответствующие задачи будут решаться в комплексе с применением мер госрегулирования и стимулирующих мер.

Напомним, ранее председатель российского правительства объявил о повышении минимального размера труда с 1 мая.