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Сирия сегодня: эксперты ОЗХО не добрались до химлабораторий в Думе, в МИД РФ ожидают новых провокаций в САР
Политика
Глава ОЗХО признал в разговоре с пранкерами, что РФ помогает экспертам в сирийской Думе
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    Сирия сегодня: эксперты ОЗХО не добрались до химлабораторий в Думе, в МИД РФ ожидают новых провокаций в САР

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    ОЗХО в сирйиской Думе

    Сирия, 23 апреля. Эксперты ОЗХО так и не добрались до лабораторий боевиков в Думе. Лавров заявил, что нужно готовиться к продолжению провокаций в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    ОЗХО в Думе

    Специалисты ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) не посетили ни место якобы имевшей место химической атаки в сирийской Думе (Восточная Гута Дамаска), ни найденные химические лаборатории боевиков. Однако Москва будет добиваться этого, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Мы будем настаивать, чтобы инспекторы посетили все те места, которые связаны с новостями так называемыми о предполагаемой химической атаке. Включая то место, где было снято знаменитое видео, когда мальчиков поливали водой, потом эти мальчики, вполне здоровые, в хорошем настроении были в мирной жизни продемонстрированы мировой общественности. Потому что пока инспекторы ОЗХО это место не посетили», — отметил российский министр во время брифинга.

    Сергей Лавров

    По словам Лавров, эксперты не наведались ни в госпиталь, куда свозили якобы пострадавших от химатаки, ни в лаборатории, где боевики производили боевые отравляющие вещества.

    «Все это не должно остаться вне поля зрения инспекторов ОЗХО, мы будем этого добиваться. Ближайшая задача — обеспечить, чтобы инспекторы ОЗХО завершили свою работу и сделали это без давления извне, не поддаваясь этому давлению. Потому что давление на них оказывать пытаются», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

    Будут новые провокации

    Помимо заявления о бездействии специалистов ОЗХО, Сергей Лавров отметил, что сирийской и российской сторонам необходимо быть готовыми к продолжению провокаций в Сирии, несмотря на предостережения Москвы в адрес США и европейских стран.

    «Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жестким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре. Нас беспокоит то, какие планы в отношении будущего Сирии вынашивают западные коллеги», — отметил министр во время своего официального визита в Китай.

    Сирия

    Ранее США и их союзники обвинили официальный Дамаск в химатаке на сирийский город Дума. В свою очередь Москва опровергла данные об инциденте с использованием хлора. В МИД РФ заявили, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    Россия и Китай призывают к мирному урегулированию

    Во время обмена мнениями по ситуации в САР Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования конфликта в САР и договорились координировать позиции по этому вопросу в ООН.

    «Мы подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса и условились наращивать двустороннюю координацию на данном направлении, в том числе в Совбезе ООН», — отметил российский министр во время встречи с главой МИД КНР.

    Сергей Лавров во время встречи с Ваном И

    Напомним, 14 апреля, после бездоказательных обвинений в адрес официального Дамаска, западная коалиция нанесла ракетный удар по территории Сирии. Во время атаки США, Франция и Великобритания выпустили более 100 ракет, 71 из которых была перехвачена сирийскими комплексами ПВО.

    Автор: Сергей Гагарин
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