ПАСЕ сманеврировала: в Госдуме объяснили отказ ассамблеи обсуждать «вмешательство России в дела Британии»

Бюро ПАСЕ отказалось обсуждать «вмешательство России в дела Великобритании», как на том настаивали англичане. Об этом сообщает РИА Новости. Как сообщил изданию собственный источник, предложение Великобритании было отвергнуто.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, кандидат экономических наук Евгений Федоров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что для того чтобы трактовать действия сильных государств, к которым относится в том числе и Соединенное Королевство, необходимо понимать их мотивацию.

«Они избрали определенный курс, с помощью которого англичане планируют решать свои вопросы. Реализовать выбранную стратегию у них не всегда получается, они не всегда могут втянуть прочие европейские государства, решая свои проблемы, например, отвлекая внимание от Brexit или формируя так называемое «европейское единство», но без Европейского союза. Это лишь одна из стратегий Великобритании, вторая — подавление Российской Федерации», — объясняет парламентарий.

Соединенное Королевство преследует ту же цель, что и руководство США, оно старается всячески ослабить Россию. Поэтому, продолжает собеседник агентства, Великобритания вряд ли отступит и перестанет раскручивать историю с так называемым «делом Скрипаля». Впрочем, уверен депутат Госдумы, европейское государство может избрать и другую тактику.

«Если у них не получается в полном объеме реализовать историю со Скрипалями, значит, будет другая история. Будет и две, три, пять, десять. Конкуренция наций — это серьезное дело, проигрыш на этом поле означает проигрыш сотен миллиардов долларов, которые проигравший будет вынужден либо заплатить, либо недополучит. Англичане будут идти до конца, надо это понимать. И нам тоже следует идти до конца», — продолжает Евгений Федоров.

Он напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что внешнеполитическая ситуация в мире сопоставима с холодной войной.

«На войне можно либо победить, либо проиграть. Нам нужно определиться с понятием победы на этой войне, раз уж мы в нее вступили. И наша цель в ней — не отбить атаку Англии, потому что если она «напала» один раз, «нападет» и второй. Нам необходимо провести внутренние реформы, которые сделают нас неуязвимыми к методам внешнего санкционного давления», — отметил народный избранник.

Коллективный Запад давит на наиболее болезненные точки РФ: это собственность, особенности судебной системы. России необходимо сформировать национальный капитал и национальные институты собственности.

Что касается отказа ПАСЕ обсуждать российское «вмешательство», Евгений Федоров предположил, что ассамблея в данной ситуации всего лишь сманеврировала.