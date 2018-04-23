Сирия может частично остаться в руинах: США заявили, что не дадут ни цента на восстановление САР

Один из представителей Госдепартамента США заявил, что Вашингтон не даст ни цента на восстановление Сирии. По крайней мере, на те районы, которые находятся под контролем законного правительства арабской республики. Эти слова сотрудника Госдепа передал пресс-центр американского ведомства.

В настоящий момент под управлением официального Дамаска находится уже порядка 70% страны, и Сирийская арабская армия (САА) между тем не собирается останавливаться на достигнутом, продолжая зачистку последних анклавов террористов. Сейчас правительственные силы САР освобождают от боевиков «Исламского государства»1 южные пригороды столицы, а также стягивают силы к Растанскому котлу в преддверии операции против «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (обе группировки запрещены в РФ).

Означает ли это, что Соединенные Штаты практически совсем не примут участия в восстановлении разрушенных районов Сирии и миссии по оказанию гуманитарной помощи мирному населению страны? Справедливо ли это, учитывая то, как активно американские войска действовали и продолжают действовать в САР? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин заметил в интервью корреспонденту ФАН, что Вашингтон никак не участвует и в восстановлении тех регионов Сирии, которые контролируются союзными американцам курдами. По его мнению, США попросту хотят избежать любых вложений в развитие САР, поскольку это совершенно противоречит их интересам.

«Соединенные Штаты играют важную роль в сирийском конфликте, но все их усилия на этом направлении устремлены к тому, чтобы свергнуть правительство Башара Асада. В этом плане они, действительно, очень активны. Ради этого в ООН они раздувают всевозможные истории-провокации, в частности недавний фейк о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Ракетные удары они тоже наносили из этих соображений. Напомню и о тех 200 миллионах, предназначенных на восстановление Сирии, — их Дональд Трамп заморозил, конечно же, для того, чтобы не помогать официальным властям САР и сирийскому народу», — подчеркнул эксперт.

Но если здесь — в зоне контроля САА, по крайне мере, понятно, что США не делают этого принципиально, по политическим причинам, то ситуация с Раккой, разрушенной ими самим же, остается неясной. Для ее восстановления Белый дом не сделал практически ничего, но при этом он не забывает регулярно направлять колонны с техникой и вооружением подконтрольным вооруженным группировкам, выступающим против официального Дамаска, отметил политолог:

«Более того, американцами делается все, чтобы развивалась военная инфраструктура террористических организаций, в том числе запрещенных и в России, и в европейских государствах, и в самих Штатах. Тем временем о Ракке они давно забыли. Сначала разбомбили ее, уничтожив 80% жилого фонда, а восстанавливать не собираются. При этом силы США никого туда не пускают, прежде всего — журналистов, дабы никто не рассказывал, в каком состоянии находится город после штурма американской коалиции и союзных курдских сил».

Андрей Кошкин признался, что и не ожидал другого от американцев, поскольку они всегда лишь прикрывались псевдопереживаниями о тяжелой доле сирийцев. Сейчас, когда идет уже седьмой год войны в САР, все совершенно отчетливо понимают, что интересы США на Ближнем Востоке не имеют ничего общего с гуманитарной деятельностью.

«Таким образом, на сегодняшний день эта ситуация и это отношение Соединенных Штатов к проблеме восстановления Сирии лишь в очередной раз демонстрирует нам истинное лицо Вашингтона. Его не интересует ни судьба жителей республики, ни, конечно, подъем ее экономического состояния. И все это, повторюсь, притом, что инфраструктуру страны уничтожали, прежде всего, поддерживаемые им формирования боевиков и воздушные силы возглавляемой США западной коалиции. Их волнует лишь смена власти в стране и получение из этого собственных выгод», — подытожил наш собеседник.

1 Организация запрещена на территории РФ.