«Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

Ереван, 23 апреля. Экс-президент Армении Серж Саргсян, назначенный на пост главы правительства страны 17 апреля, написал заявление об отставке. Как стало известно, Карен Карапетян займет пост премьер-министра Армении.

«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста – ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду, — цитирует пресс-служба слова Саргсяна. — Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны».

Отметим, что Саргсян подал в отставку на фоне акций протеста, которые охватили Армению. Именно с его назначением на пост премьера страны не были согласны протестующие.

Напомним, масштабные митинги против избрания экс-президента Армении премьером начались 13 апреля в Ереване. Оппозиция обвиняет его в неплодотворном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале так называемой «бархатной революции».