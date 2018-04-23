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«Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку
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    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

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    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    Ереван, 23 апреля. Экс-президент Армении Серж Саргсян, назначенный на пост главы правительства страны 17 апреля, написал заявление об отставке. Как стало известно, Карен Карапетян займет пост премьер-министра Армении.

    «Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста – ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду, — цитирует пресс-служба слова Саргсяна. — Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны».

    Отметим, что Саргсян подал в отставку на фоне акций протеста, которые охватили Армению. Именно с его назначением на пост премьера страны не были согласны протестующие.

    Напомним, масштабные митинги против избрания экс-президента Армении премьером начались 13 апреля в Ереване. Оппозиция обвиняет его в неплодотворном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале так называемой «бархатной революции».

    Автор: Тимур Румянцев
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