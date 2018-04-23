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Решившего прокатиться на дрейфующей льдине школьника спасли в Комсомольске-на-Амуре
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    Решившего прокатиться на дрейфующей льдине школьника спасли в Комсомольске-на-Амуре

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    Решившего прокатиться на дрейфующей льдине школьника спасли в Комсомольске-на-Амуре

    Владивосток, 23 апреля. Подростка сняли с льдины на набережной Комсомольска-на-Амуре. Инцидент произошел в понедельник, 23 апреля.

    По информации Deita.ru, 15-летний школьник решил покрасоваться перед знакомыми и вышел на лед на комсомольской набережной. Оказавшись на льдине, мальчик понял, что вернуться не сможет. В итоге пришлось обращаться за помощью к спасателям.

    К счастью, сотрудникам ДВРПСО удалось подплыть к льдине на лодке и снять школьника.

    Автор: Дима Оленин
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