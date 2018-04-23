Дурову нечего ответить: владелец Telegram пытается «атаковать» Роскомнадзор самолетиками

Создатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров решил вновь напомнить о себе на фоне требований Роскомнадзора, согласно решению Таганского суда, заблокировать ресурс за отказ исполнять российское законодательство. Дуров призвал интернет-пользователей немного намусорить у себя под окнами — а именно, в заранее оговоренное время запустить из окон бумажные самолетики, похожие на символ Telegram. Акция широко освещалась в соцсетях, хотя «в реале» получилась более, чем вялой. Выполнили ли совет Дурова после акции прибраться под окнами, история умалчивает.

Ранее в Интернете началась фактическая травля Роскомнадзора за то, что он, борясь с Telegram, якобы блокирует «невиновные» ресурсы, что было опровергнуто как самим ведомством, так и экспертами. Все проблемы у «пострадавших» сайтов возникли исключительно по их собственной вине — из-за неумения выбрать правильное место хранения данных и из-за того, что администраторы этих ресурсов заранее не предусмотрели подобную ситуацию, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей независимый аналитик Александр Асафов. Что же касается акции с самолетиками, то она показала, что Дуров сознательно отвергает все возможности конструктивного диалога и предпочитает пиариться за счет скандала, отметил собеседник ФАН.

«Подобная акция показывает, что по сути претензий Павлу Дурову ответить нечего, поэтому он пытается перевести протест в политическую плоскость, инициируя такие карнавальные акции, — отметил Асафов. — На самом деле, если бы у Дурова к Роскомнадзору были претензии по существу, то имело бы смысл обсуждать это в суде или в каких-то других инстанциях, но вовсе не призывать пользователей кидаться самолетиками, как это делает владелец Telegram. Это однозначно показывает, что Дуров заинтересован в продолжении противостояния, а вовсе не в разрешении вопроса с доступом пользователей к сервису».

Дуров будет валять дурака, пока не осуществит свои финансовые планы — выход на рынок со своим новым продуктом, отметил эксперт.

«Думаю, ситуация вокруг блокировки Telegram будет развиваться еще какое-то время, пока Дуров не добьется своих целей. Дело в том, что после успешного проведения Pre-ICO платформы Telegram Open Network, во время которой Дурову удалось привлечь около 850 миллионов долларов, он задумал провести второй этап закрытого пресейла, надеясь привлечь не меньшую сумму. И пока Дуров этих денег не получит, он так и продолжит инициировать противостояние с российскими властями, переводя протест в политическую плоскость и заявляя о якобы «зажиме свободы слова» и «покушении на тайну переписки», — резюмировал Александр Асафов.

Ранее бывший партнер Дурова Антон Розенберг в большом интервью RT отметил, что Роскомнадзор, несмотря на решительность действий, лишние сети не блокирует. А если кто-то случайно попал под блокировку, это говорит о недоработках сетевых администраторов пострадавших ресурсов.

«Вызывает удивление, когда достаточно крупные проекты оказываются зависящими от внешних ресурсов», — отметил Розенберг.

Бывший партнер Дурова посоветовал сетевым администраторам российских банков, платежных систем и т.д. как можно скорее отказаться от использования американских хостингов.