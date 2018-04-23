Конфуз Бейонсе на концерте в Гваделупе попал на видео

Вашингтон, 23 апреля. Американская певица Бейонсе выступила на фестивале «Coachella» вместе со своей сестрой. Зрители, снимавшие выступление поп-исполнительницы, запечатлели, как Бейонсе со своей сестрой упали на сцене.

Бейонсе и ее сестра Соланж выступали на фестивале в Гваделупе. Они эффектно исполняли танцевальный номер, и когда под конец номера решили обняться, младшая сестра потеряла равновесие и упала на Бейонсе.

Зрители, снимавшие выступление певицы, выложили в Интернет такой досадный конфуз. Несмотря на происшествие, певицы поднялись и продолжили свое выступление так, как будто ничего и не было.