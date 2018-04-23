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Общественность Риги выступила в защиту главы прибалтийских «изборцев»
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    Общественность Риги выступила в защиту главы прибалтийских «изборцев»

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    Общественность Риги выступила в защиту главы прибалтийских «изборцев»

    Рига, 23 апреля. Пикет в поддержку правозащитника, доктора экономических наук, руководителя Прибалтийского отделения Изборского клуба и «Конгресса неграждан» Александра Гапоненко прошел в Риге 23 апреля 2018 года. Участники акции потребовали его немедленного освобождения.

    «Правозащитники всего мира первыми откликнулись на эту трагедию и наглую провокацию со стороны спецслужбы Латвии. Сегодня в Риге, Вильнюсе, Москве у зданий посольств Латвии состоялись пикеты в защиту Александра Гапоненко с требованием незамедлительного освобождения узника совести, проведения служебной проверки по факту своеволия и отказа от презумпции невиновности», — заявил ФАН лидер «Русской общины Риги» Руслан Панкратов.

    По его словам, «нет и никогда не было необходимости арестовывать правозащитника, держать его в наручниках более 11 часов, избивать, подвергать пыткам и моральному прессингу только за то, что он подверг конструктивной критики официальную фашистскую политику правящей элиты. И это не первый случай предвзятого подхода и собственного понимания прав человека».

    «Люди, которые призывают к физическим расправам над людьми других национальностей, мечтая об их повешении, сжигании, насильственной ассимиляции, сравнивая их с фекалиями и вшами, остаются без порицания со стороны официальной Риги и полиция безопасности не находи в этом никаких признаков разжигания национальной розни. Вместо выполнения своих прямых профессиональных обязанностей, полиция безопасности целенаправленно поджигает межэтнический конфликт, сея страх за будущее в этой стране», — уверен Панкратов. 

    Напомним, что Александр Гапоненко был задержан в Риге 20 апреля 2018 года. Состоявшийся 22 апреля суд приговорил его к двум месяцам лишения свободы. Гапоненко инкриминируется часть первая статьи 80 Уголовного закона Латвии «Преступления против государства».

    При этом лидер прибалтийского отделения Изборского клуба известен своей правозащитной деятельностью, направленной на защиту прав русского населения Латвии. В частности он выступал с резкой критикой закрытия школ с преподаванием на русском языке.

    «ООН обязаны обеспечить защиту тем, кто борется за права человека. И мы будем продолжать эту борьбу до полной победы», — подытожил Панкратов. 

    По словам Панкратова, пикет прошел спокойно. Полиция вела себя корректно. Правоохранительные органы осуществляли видеофиксацию мероприятия.

    Ранее задержанный в Латвии защитник русских школ объявил голодовку.

    Автор: Наталья Макеева
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