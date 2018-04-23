«Наша задача — помочь в урегулировании конфликтов»: эксперт рассказал о роли России в Африке

Москва, 23 апреля. Россия имеет экономические интересы в Африке, однако нестабильная ситуация в регионе отпугивает инвесторов. Об этом заявила председатель правления организации Африканская деловая инициатива Наталия Цайзер.

По ее словам, именно поэтому Москва стремится оказывать содействие в рамках обеспечения безопасности на Черном континенте.

«Когда подписываются соглашения о техническом сотрудничестве это направлено на всемирную борьбу с террористическими угрозами. И Африка здесь не исключение. Наша задача — максимально оказать содействие странам с точки зрения мирного урегулирования любых конфликтов», — отметила Цайзер.

Напомним, что Россия ранее взяла курс на сближение с африканскими странами. В конце марта Москва подписала соглашение о военном сотрудничестве сразу с тремя африканскими республиками — Мозамбиком, Гвиней и Эфиопией. Кроме того, Россия откликнулась на просьбу о военно-технической помощи Центральноафриканской Республики. С согласия Совбеза ООН Россия направила в страну партию оружия и команду военных инструкторов, пишет «Политика сегодня».