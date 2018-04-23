Меню
Экономика
«Наша задача — помочь в урегулировании конфликтов»: эксперт рассказал о роли России в Африке
Общество
Губернатор Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля
Следующая новость
Загрузка...

    «Наша задача — помочь в урегулировании конфликтов»: эксперт рассказал о роли России в Африке

    37

    «Наша задача — помочь в урегулировании конфликтов»: эксперт рассказал о роли России в Африке

    Москва, 23 апреля. Россия имеет экономические интересы в Африке, однако нестабильная ситуация в регионе отпугивает инвесторов. Об этом заявила председатель правления организации Африканская деловая инициатива Наталия Цайзер.

    По ее словам, именно поэтому Москва стремится оказывать содействие в рамках обеспечения безопасности на Черном континенте.

    «Когда подписываются соглашения о техническом сотрудничестве это направлено на всемирную борьбу с террористическими угрозами. И Африка здесь не исключение. Наша задача — максимально оказать содействие странам с точки зрения мирного урегулирования любых конфликтов», — отметила Цайзер.

    Напомним, что Россия ранее взяла курс на сближение с африканскими странами. В конце марта Москва подписала соглашение о военном сотрудничестве сразу с тремя африканскими республиками — Мозамбиком, Гвиней и Эфиопией. Кроме того, Россия откликнулась на просьбу о военно-технической помощи Центральноафриканской Республики. С согласия Совбеза ООН Россия направила в страну партию оружия и команду военных инструкторов, пишет «Политика сегодня».

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    32
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    2804
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    5778
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    692