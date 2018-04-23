Сирия, 23 апреля. «Ан-Нусра»*** ударила по шиитским городам Аль-Фуа и Кефрая северо-восточнее Идлиба. Одна из бригад ССА** перешла на сторону САА в Восточном Каламуне. ВВС Ирака уничтожили крупного главаря ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии провели боевые вылеты в северной части Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли несколько стратегических позиций и фермы к югу от Дамаска; ударили по позициям боевиков северо-западнее Даръа.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась обстрелам САА на западе провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: понесло потери во время боев с САА южнее Дамаска.

«Джебхат Тахрир Сурия»: обстреляла населенный пункт Урум Сугра на западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что САА понесла потери на севере провинции Хомс; открыла огонь по городам Аль-Фуа и Кефрая северо-западнее Идлиба.

ВВС Ирака: уничтожили одного из высокопоставленных лидеров ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает контртеррористическую военную операцию на южных окраинах Дамаска. Как передает агентство новостей Al Masdar News, боевики «Исламского государства» продолжают планомерно терять занимаемые позиции. В результате последних столкновений под контроль правительственных подразделений перешли несколько строительных блоков. Согласно информации военного источника AMN, силам САР также удалось занять фермы недалеко от палестинского лагеря для беженцев «Аль-Ярмук». Кроме того, в ходе противостояния были уничтожены ряд подземных тоннелей, баррикад и траншей террористов.

Между тем появилась информация о том, что одно из подразделений Сирийской свободной армии (ССА), действующих в районе горного массива Восточный Каламун, сдалось Сирийской арабской армии (САА). Члены бригады «Мученика Ахмада Аль-Абдо» добровольно перешли на сторону сил САР, предварительно передав САА все свое оружие.

Провинция Алеппо

К западу от города Алеппо не прекращаются вооруженные столкновения между боевиками террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, и членами альянса «Джебхат Тахрир Сурия». Оппозиционный новостной портал Emaan News Center передает, что исламисты «Тахрир Сурии» обстреляли населенный пункт Урум Сугра, оккупированный радикалами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из гражданских лиц. Напомним, несколькими часами ранее «Ан-Нусра» потеряла поселение Блинта.

Провинция Хомс

Оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (emaannewscenter1) утверждает, что боевики антиправительственных формирований, противостоящих Сирийской арабской армии (САА) на севере Хомса, отбили нападение сил САР в районе деревни Аль-Кантара. Кроме того, исламисты заявляют, что уничтожили два военных пикапа САА и одну зенитную самоходную установку «Шилка» у населенного пункта Сулейм. Тем не менее официальные источники данную информацию не подтверждали. Напомним, в настоящий момент боевые вылеты в регионе продолжают осуществлять сирийские и российские военные самолеты. Как передает агентство новостей Al Masdar News, точечные авиаудары союзников пришлись по военным объектам радикалов «Джебхат Ан-Нусры» на окраине населенных пунктов Аль-Ганту и Аль-Хула.

Провинция Дейр-эз-Зор

Иракские ВВС возобновили боевые вылеты в Сирийской Арабской Республике (САР). По сведениям новостного агентства Al Masdar News, военные самолеты ВВС Ирака атаковали позиции так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства» в восточной части Дейр-эз-Зора. В частности, авиаудары иракской авиации пришлись по убежищам ИГИЛовцев к востоку от города Абу Кемаль, а также в районе населенного пункта Аль-Каим недалеко от границы с иракской провинцией Аль-Анбар. В результате авианалетов ВВС Ирака была уничтожена группа террористов, большинство из которых являлись высокопоставленными лидерами группировки. В их числе находился боевик по прозвищу Аль-Сури, считавшийся заместителем Абу Бакра Аль-Багдади. Аль-Сури отвечал за вербовку террористов-смертников и организацию терактов. Об этом сообщает информационный портал Shafaq News.

Провинция Даръа

В провинции Даръа не утихают вооруженные стычки между правительственными силами и отрядами вооруженной оппозиции. Военный источник в социальной сети Twitter (emaannewscenter1) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по фортификационным сооружениям исламистов группировки «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Алма и Ас-Сура к северо-востоку от административного центра провинции. Информации о нанесенном «Ан-Нусре» уроне пока не поступало.

Провинция Идлиб

В западной части провинции Идлиб продолжаются перестрелки между силами САР и боевиками радикальных группировок Сирийской свободной армии (ССА). Интернет-портал Masar Press Net, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что правительственные войска обстреляли опорные пункты исламистов недалеко от города Бдама, расположенного у границы с провинцией Латакия. Кроме того, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по позициям боевиков вблизи населенных пунктов Мадая и Ракая Саджна.

Тем временем радикалы террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» открыли огонь по шиитским городам Кефрая и Аль-Фуа. Как передает агентство новостей SANA News, в результате обстрела ранения получил один из мирных жителей. Напомним, Аль-Фуа и Кефрая оказались в полном окружении исламистов еще в 2012 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)