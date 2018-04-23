Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к Google в России

Москва, 23 апреля. Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к страницам Google.ru несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

В ведомстве также опровергли слухи о том, что в рамках мер по блокировке мессенджера Telegram в России были также заблокированы ресурсы Google, отвечающие за систему проверки «Вы не робот?».

«Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — говорится на сайте ведомства.

Напомним, что 22 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов сервиса Google из-за того, что компания продолжает позволять мессенджеру Telegram использовать их для обхода блокировок в России. В связи с этим ряд юзеров пожаловались на проблемы с доступом к некоторым сервисам Google в России.