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Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к Google в России
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    Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к Google в России

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    Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к Google в России

    Москва, 23 апреля. Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к страницам Google.ru несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

    В ведомстве также опровергли слухи о том, что в рамках мер по блокировке мессенджера Telegram в России были также заблокированы ресурсы Google, отвечающие за систему проверки «Вы не робот?».

    «Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — говорится на сайте ведомства.

    Напомним, что 22 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов сервиса Google из-за того, что компания продолжает позволять мессенджеру Telegram использовать их для обхода блокировок в России. В связи с этим ряд юзеров пожаловались на проблемы с доступом к некоторым сервисам Google в России.

    Автор: Дима Оленин
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