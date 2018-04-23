Меню
Спорт
Эксперт проанализировал турнирные расклады на финише чемпионата России по футболу
Общество
Губернатор Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт проанализировал турнирные расклады на финише чемпионата России по футболу

    39

    Эксперт проанализировал турнирные расклады на финише чемпионата России по футболу

    Санкт-Петербург, 23 апреля. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с Федеральным агентством новостей своими ожиданиями от финиша чемпионата России.

    Эксперт проанализировал турнирные расклады на финише чемпионата России по футболу

    «Ничья с «Арсеналом» сильно усложнила «Зениту» борьбу за место в Лиге чемпионов. Однако не все потеряно — нужно обыгрывать ЦСКА, «Локомотив» и «СКА-Хабаровск». Если победы над московскими армейцами не будет, задачу выполнить вряд ли получится», — считает специалист.

    Кроме того, по его словам, отрыв «Локомотива» от преследователей может быть ликвидирован.

    Эксперт проанализировал турнирные расклады на финише чемпионата России по футболу

    «Согласен с тем, что «Локомотиву» в оставшихся матчах будет тяжело. Видно, что у «Спартака» календарь проще, но многое будет зависеть от игры красно-белых с «Ахматом». Также на первый план будет выходить психологическая готовность команд», — заявил Стрепетов.

    Напомним, в 27-м туре РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (3:3), ЦСКА победил «Краснодар» (2:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    32
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    2804
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    5778
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    698