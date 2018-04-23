Эксперт проанализировал турнирные расклады на финише чемпионата России по футболу

Санкт-Петербург, 23 апреля. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с Федеральным агентством новостей своими ожиданиями от финиша чемпионата России.

«Ничья с «Арсеналом» сильно усложнила «Зениту» борьбу за место в Лиге чемпионов. Однако не все потеряно — нужно обыгрывать ЦСКА, «Локомотив» и «СКА-Хабаровск». Если победы над московскими армейцами не будет, задачу выполнить вряд ли получится», — считает специалист.

Кроме того, по его словам, отрыв «Локомотива» от преследователей может быть ликвидирован.

«Согласен с тем, что «Локомотиву» в оставшихся матчах будет тяжело. Видно, что у «Спартака» календарь проще, но многое будет зависеть от игры красно-белых с «Ахматом». Также на первый план будет выходить психологическая готовность команд», — заявил Стрепетов.

Напомним, в 27-м туре РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (3:3), ЦСКА победил «Краснодар» (2:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» (0:0).