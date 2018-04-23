Сирия: ВКС РФ уничтожили укрепрайон «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хомс

Дамаск, 23 апреля. ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков на севере провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По данным источника, ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в районе населенных пунктов Дейр-Фул, Аль-Зафран, Аль-Кунтар, Аль-Амария, Айн-Хусейн а также в районе равнины Аль-Растан на севере провинции Хомс. В результате авиаударов уничтожен укрепрайон террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что боевики, контролирующие северные района Хомса, отказались принять условия мирного соглашения, предложенного властями Сирии, после чего правительственные войска начали наступательную операцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.