Лидера акции протеста в Армении Пашиняна выпустили из-под стражи

Ереван, 23 апреля. Оппозиционный армянский политик Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста из-за избрания премьером Армении бывшего главы страны Сержа Саргсяна, освобожден из-под стражи.

Также из-под стражи был освобожден еще один депутат Арарат Мирзоян.

«Я требую освобождения всех задержанных. Остальное скажу на сегодняшнем митинге», — передает слова Пашиняна РИА Новости.

Напомним, масштабные митинги против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля в Ереване. Оппозиция обвиняет его в неплодотворном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале так называемой «бархатной революции».

В минувшее воскресенье, 22 апреля, состоялись переговоры между лидером оппозиции депутатом Пашиняном и Саргсяном, они продолжались всего три минуты. Премьер обвинил оппозиционного политика в «шантаже».

Пашинян пообещал, что митинги продолжатся, вскоре он был задержан полицией.