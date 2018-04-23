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Лидера акции протеста в Армении Пашиняна выпустили из-под стражи
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    Лидера акции протеста в Армении Пашиняна выпустили из-под стражи

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    Лидера акции протеста в Армении Пашиняна выпустили из-под стражи

    Ереван, 23 апреля. Оппозиционный армянский политик Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста из-за избрания премьером Армении бывшего главы страны Сержа Саргсяна, освобожден из-под стражи.

    Также из-под стражи был освобожден еще один депутат Арарат Мирзоян.

    «Я требую освобождения всех задержанных. Остальное скажу на сегодняшнем митинге», — передает слова Пашиняна РИА Новости.

    Напомним, масштабные митинги против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля в Ереване. Оппозиция обвиняет его в неплодотворном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале так называемой «бархатной революции».

    В минувшее воскресенье, 22 апреля, состоялись переговоры между лидером оппозиции депутатом Пашиняном и Саргсяном, они продолжались всего три минуты. Премьер обвинил оппозиционного политика в «шантаже».

    Пашинян пообещал, что митинги продолжатся, вскоре он был задержан полицией.

    Автор: Дана Балан
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