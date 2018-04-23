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Клинцевич рассказал об особенностях возобновившейся холодной войны
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    Клинцевич рассказал об особенностях возобновившейся холодной войны

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    Клинцевич рассказал об особенностях возобновившейся холодной войны

    Москва, 23 апреля. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что с заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о возвращении холодной войны можно согласиться.

    Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью шведскому телеканалу SVT заявил о возвращении холодной войны. Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что с заявлением Генерального секретаря ООН «можно согласиться» и рассказал об особенностях возобновившейся холодной войны.

    «Не вызывает возражений и его утверждение, что нынешняя ситуация отличается от той, что была в прежние времена. Но дело далеко не только в том, что США и Россия не контролируют всех и вся, как это было раньше», — подчеркнул Клинцевич.

    Российский политик отметил, что отличительной особенностью сегодняшней холодной войны является то, что «резко сократилось расстояние, отделяющее ее от войны горячей».

    Клинцевич рассказал об особенностях возобновившейся холодной войны

    По словам Клинцевича, механизмы предотвращения конфликтов нуждаются в модернизации, так как то, что работало несколько лет назад, сейчас в силу разных причини «по меньшей мере, неэффективно», но ничего принципиального нового не было сделано.

    «Вот где колоссальное поле деятельности для ООН, ее Совета Безопасности», — добавил политик.

    Клинцевич также напомнил, что сегодня для принятия решения отводятся не дни или часы, а минуты, «если не секунды». Политик назвал главное отличие новой редакции холодной войны от предыдущей — Россию, которая оказалась «в кольце стран, напичканных под завязку американским и натовским оружием, чего в принципе никогда не было с Советским Союзом».

    Политик решил сравнить сегодняшнюю ситуацию, в которой вынуждена развиваться Россия и американскую времен Карибского кризиса.

    «Позволю себе несколько вольное сравнение: сегодня ситуация, в которой вынуждена жить и развиваться Россия, в чем-то напоминает американскую времен Карибского кризиса, когда буквально под носом у США были установлены советские ракеты. Впрочем, тогда все разрешилось достаточно быстро, ныне же — конца не видно. Естественно, наша страна не может не реагировать», — подчеркнул Франц Клинцевич.

    Автор: Дарья Смолина
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