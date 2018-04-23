Клинцевич рассказал об особенностях возобновившейся холодной войны

Москва, 23 апреля. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что с заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о возвращении холодной войны можно согласиться.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью шведскому телеканалу SVT заявил о возвращении холодной войны. Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что с заявлением Генерального секретаря ООН «можно согласиться» и рассказал об особенностях возобновившейся холодной войны.

«Не вызывает возражений и его утверждение, что нынешняя ситуация отличается от той, что была в прежние времена. Но дело далеко не только в том, что США и Россия не контролируют всех и вся, как это было раньше», — подчеркнул Клинцевич.

Российский политик отметил, что отличительной особенностью сегодняшней холодной войны является то, что «резко сократилось расстояние, отделяющее ее от войны горячей».

По словам Клинцевича, механизмы предотвращения конфликтов нуждаются в модернизации, так как то, что работало несколько лет назад, сейчас в силу разных причини «по меньшей мере, неэффективно», но ничего принципиального нового не было сделано.

«Вот где колоссальное поле деятельности для ООН, ее Совета Безопасности», — добавил политик.

Клинцевич также напомнил, что сегодня для принятия решения отводятся не дни или часы, а минуты, «если не секунды». Политик назвал главное отличие новой редакции холодной войны от предыдущей — Россию, которая оказалась «в кольце стран, напичканных под завязку американским и натовским оружием, чего в принципе никогда не было с Советским Союзом».

Политик решил сравнить сегодняшнюю ситуацию, в которой вынуждена развиваться Россия и американскую времен Карибского кризиса.