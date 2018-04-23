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Китайские пограничники задержали певицу Лолиту, не сразу определив ее пол
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    Китайские пограничники задержали певицу Лолиту, не сразу определив ее пол

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    Китайские пограничники задержали певицу Лолиты, не сразу определив ее пол

    Благовещенск, 23 апреля. Известную российскую певицу и телеведущую Лолиту Милявскую ненадолго задержали при прохождении границы Китая из-за того, что не смогли определить ее пол. При этом Лолита поставила китайцев в ступор шуткой про мужское достоинство.

    По словам Лолиты, во время возвращения из Китая при прохождении границы в Благовещенске китайский пограничник долго разглядывал ее паспорт, после чего ушел и вернулся с переводчиком, который спросил у певицы: «Ты женщина или мужчина?» Удивленная Лолита решила сострить в ответ.

    «Я сказала, что мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть. После этого они не могли перевести все, что я сказала, и задержали меня еще на пять минут. Вот так весело я перешла китайскую границу», — приводят «Дни.ру» слова рассказ артистки.

    В комментариях к записи в Instagram поклонники певицы напомнили ей, что у китайских пограничников в пропускном пункте Благовещенск-Хэйхэ начисто отсутствует чувство юмора — ей повезло, что китайцы не подошли к делу основательно и не повели ее на полный досмотр.

    Китайские пограничники задержали певицу Лолиты, не сразу определив ее пол

    Автор: Валентин Меликов
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