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Собянин заявил о завершении строительства медкластера в «Сколково»
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    Собянин заявил о завершении строительства медкластера в «Сколково»

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    Собянин заявил о завершении строительства медкластера в «Сколково»

    Москва, 23 апреля. В Москве завершено строительство диагностического комплекса в международном медицинском кластере в «Сколково». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИАМО.

    «В международном медицинском кластере «Сколково» построен первый медицинский диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием. Это самый современный в России инновационный центр», — завил мэр.

    Оператором нового диагностического центра будет израильская клиника «Хадасса». В ближайшем будущем на территории кластера будет построен и онкологический центр «Хадасса». Собянин также добавил, что международный медицинский кластер в «Сколково» является приоритетным проектом для Москвы, так как благодаря его созданию жители столицы смогут получать помощь ведущих медицинских клиниках мира не покидая пределы столицы, передает «Комсомольская правда».

    Автор: Алексей Громов
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