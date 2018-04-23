Собянин заявил о завершении строительства медкластера в «Сколково»

Москва, 23 апреля. В Москве завершено строительство диагностического комплекса в международном медицинском кластере в «Сколково». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИАМО.

«В международном медицинском кластере «Сколково» построен первый медицинский диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием. Это самый современный в России инновационный центр», — завил мэр.

Оператором нового диагностического центра будет израильская клиника «Хадасса». В ближайшем будущем на территории кластера будет построен и онкологический центр «Хадасса». Собянин также добавил, что международный медицинский кластер в «Сколково» является приоритетным проектом для Москвы, так как благодаря его созданию жители столицы смогут получать помощь ведущих медицинских клиниках мира не покидая пределы столицы, передает «Комсомольская правда».