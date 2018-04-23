«Народный дипломат» Норвегии: Любая история сегодня может быть использована против России

«Народный дипломат» Норвегии Хендрик Вебер в пятый раз приехал в Крым — теперь на экономический форум в Ялту. В прошлый раз он давал интервью Федеральному агентству новостей в марте во время выборов президента России: норвежец тогда был добровольным наблюдателем в Севастополе и других городах Крыма.

Этими поездками Вебера в Россию не очень довольны норвежский МИД и журналисты официальных СМИ, но Хендрик продолжает развенчивать мифы о Крыме у себя в стране: организует перевод книги о событиях 2014 года на норвежский язык и планирует привезти на российский полуостров очередную делегацию из Норвегии.

— Хендрик, вы снова в Крыму, что здесь делаете в этот раз?

— Я впервые на таком событии, как Ялтинский экономический форум, и это очень интересное мероприятие для того, чтобы обзавестись новыми знакомствами и контактами. Я лично пока не планирую инвестировать в Крым, но для моей организации («Народные дипломаты Норвегии» — прим. ФАН) важно встретиться с теми людьми, с которыми мы уже знакомились ранее. Я снова встречаюсь с уже знакомыми людьми, общаюсь с новыми, обсуждаю новые проекты.

Например, мы планируем перевести на норвежский книгу председателя государственного совета Республики Крым Владимира Константинова «Пройти свой путь», где описаны события 2014 года. У нас уже есть согласие автора, сейчас мы в одной делегации со мной есть норвежский издатель, которому предстоит договориться обо всех нюансах перевода и публикации. Также мы готовим очередную поездку в Крым в октябре и возьмем с собой как бизнесменов, так и простых людей.

— Кто приедет вместе с вами?

— Это будет наша третья делегация из Норвегии в Крым, и с нами поедут разные люди — один работает врачом в больнице, двое других — депутаты разных партий, кто-то работает в культурной сфере, и ему интересна история Крыма. Я стараюсь собрать их вместе и организовать нашу поездку так, чтобы показать им в Крыму и природу, и историю, и достопримечательности, и быт простых людей, и устроить встречи с властями. Я хочу, чтобы они из первых уст услышали историю событий 2014 года, узнали от крымчан, как все развивалось после присоединения к России, и смогли бы посмотреть в будущее Крыма.

— Привезете кого-то из норвежских журналистов?

— Знаете, это сложно. Многие из наших журналистов заинтересованы в поездке в Крым, потому что здесь есть возможность встретиться и пообщаться с российскими политиками. Но честно сказать, большинству интереснее пойти на пляж в Севастополе, найти человека в майке с портретом президента России и написать очередную статью про то, что «в Крыму сплошные «путинисты». Это не шутка: у нас два-три раза в неделю в газетах выходит подобная дичь.

Лично я был здесь много раз, и каждый раз вижу открытых людей, невероятно открытых для общения политиков. Если только ты хочешь — то можешь пообщаться практически с любым интересующим тебя человеком в Крыму. Все журналисты приглашаются в Крым. Но если ты не хочешь, если ты не заинтересован в том, чтобы слушать и слышать — ну что ж с тобой поделаешь?

— Вы были наблюдателем на российских выборах президента в Крыму. Какая была реакция на это политическое событие на вашей родине?

— Разумеется, многие политики и журналисты сразу заявили, что выборы были нелегальными, потому что это «оккупированная русскими территория, часть украинского государства». Это, конечно, полная чушь, но они пишут это снова и снова. Мы наблюдали за выборами в Крыму, и они ничем не отличались от выборов в европейских странах — все тихо, спокойно, демократично. Люди стояли в очереди, чтобы проголосовать, они были радостны, они шли сами, по своему желанию и своей воле.

Я был на шести участках и могу отвечать только за то, что видел на них, но я не встретил ничего, что нарушало бы принципы демократии или было нелегальным. По мне, так все было вполне прозрачно. У нас была возможность зайти на любой участок, поговорить с кем мы хотели, задать любые вопросы. Люди, которые работали на участках, отлично разбирались в своей работе, помогали нам во всем, и у меня как у наблюдателя не было никаких вопросов к происходящему.

Но у нас никто не хочет этого слушать об этом, потому что им уже все ясно. Да, можно еще попытаться объяснить это людям на улице, в личном разговоре. Но в газетах все одно и то же: в Крыму выборы нелегальны, быть там в это время — опасно, если ты туда поехал, значит, ты признал легальной «оккупацию». А еще в Крыму, конечно, нельзя быть, потому что тут «не защищаются права человека».

— Что не так с правами человека в Крыму, по мнению европейских СМИ?

— Вся дискуссия на эту тему постоянно возвращается к теме крымских татар — мол, им плохо живется в России, на них давит крымское правительство. Эта история звучит снова и снова от различных правозащитных организаций и из СМИ. Есть какое-то видео в YouTube, на котором якобы ФСБ-шники скручивают крымского татарина. Точнее сказать, оно подается именно так, но на самом деле, там не видно лиц, нет ни машин, ни символики, снято издалека, никаких доказательств нет. Но оно постоянно приводится как доказательство ущемления прав крымских татар государством. Мол, их хватают прямо на улице — так жестко с ними обходятся.

Мне тоже всегда было интересно, как живет народ, который находится в меньшинстве по численности. Поэтому я говорил с Русланом Бальбеком — российском депутатом из крымских татар, встречался с крымским муфтием в Симферополе. Мы с коллегами из «Народных дипломатов Норвегии» постарались получить информацию из разных источников, выясняли, как же обстоит дело, и не увидели даже признаков нарушения прав крымских татар. Но, тем не менее, эта истерика продолжается в наших СМИ, и предстоит большая работа, чтобы этот стереотип преодолеть.

— Хендрик, почему вы так активно выступаете за правду о России?

— Я вообще-то в строительстве работаю, в компании, которая занимается бетоном, и меня некоторые коллеги даже называют «бетонным путинистом». Для меня эта история началась в 2014 году, до этого я вообще никак не интересовался Россией, у меня не было ни одного русского знакомого. Но в 2014 году наши газеты каждый день выходили с заголовками про Россию и Путина — «президент сделал это и то», «русские хотят напасть на нас»… Это выглядело так, будто есть один человек в мире, и он — центр зла, а все остальные такие милые, хотят мира и демократии.

Это не могло быть правдой, так что я начал сам исследовать, что происходит. В 2016 году мы с женой решили, что раз уж мы столько уже прочли про Россию, надо туда съездить. Но было не так просто понять, куда нам ехать. Не туристами же, без контактов и переводчика... Но нам повезло попасть в состав немецкой делегации в Крым. Там мы познакомились с русскими, смогли поговорить с крымчанами, мы общались везде, где могли — на улицах, в транспорте, в домах. Вернулись домой, и организовали объединение «Народные дипломаты Норвегии». Теперь мы работаем в ее рамках.

— Насколько я знаю, вы также ездили в Донбасс?

— Да, в феврале этого года я поехал туда, чтобы составить о войне на Украине хоть какое-то свое мнение. Дело в том, что из нашей прессы совершенно не понять, что там происходит. Говорится только от имени Киева, а мне было важно понять, что творится на самих территориях Донецка и Луганска. Я был очень удивлен тем, что они живут уже практически самостоятельным государством: у них свои такси, лицензии, паспорта, коммунальные службы. Все работает, как в обычном городе, но параллельно идет настоящая война. Я не знал об этом: никто у нас не понимает, что города Донбасса до сих пор живут в состоянии войны.

Это была короткая поездка — всего на три дня, но очень впечатляющая. Мы успели поговорить с людьми из правительства, с ранеными в больницах, с детьми в детдомах. Мы увидели тех людей, которых у нас в прессе называют сепаратистами, террористами, бандитами. Конечно, организации по правам человека не были рады нашей поездке, равно как и министерство иностранных дел. Сейчас сложная ситуация. Мы можем только писать статьи и репортажи об этом. Я рад, что у нас в организации 12 человек, и хоть нас немного, но все очень активные, и все пишут статьи в СМИ, рассказывают в своих семьях и семьях друзей. Нас печатают с этими рассказами, мы бываем на телевидении.

— Почему вам важно заниматься поиском правды в России?

— Знаете, сейчас очень опасная ситуация сложилась в мире. Господин Лавров говорил, что даже во времена «холодной войны» была граница, которую никто не переходил, а сейчас такое ощущение, будто нет этой стоп-линии, и может случиться все, что угодно. Ваша страна в таком положении, что любая история может быть использована против нее, и это страшно. Это как сейчас с делом Скрипалей в Великобритании — их отравление приписывается, чуть ли не лично президенту России, будто он только тем и занят, что коктейли отравляющие смешивает.

Я не верю в эту историю, но в ней страшно вот что: в Европе это подается так, будто все доказано, хотя нет никаких доказательств. И дело тут не в ошибке, это сознательное нежелание искать доказательства. И вот это уже опасно. Нельзя обвинять кого-либо в том, что даже не доказано. А мы высылаем из страны российских дипломатов — разве это не безумие? Наше счастье в том, что Владимир Путин — уравновешенный мудрый человек, который спокойно это воспринимает, но ситуация, на самом деле, пугающая.

Люди в моей стране искренне верят в нападение России, хотя, как мне кажется, у России достаточно земли, ей не нужны другие государства. У нее есть другие проблемы помимо нападения на Норвегию. И если ты открыт к информации, понять это не сложно — достаточно приехать сюда, в Крым, быть достаточно открытым, чтобы говорить с людьми, слышать их, хотеть узнать их истории. Но для этого надо быть таким — открытым, с чистым умом.