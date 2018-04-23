Сирия: освобождение Восточной Гуты открыло САА путь на Даръа и Кунейтру

Москва, 23 апреля. Не смотря на то, что территория Восточной Гуты не обладала столь же высокой стратегической ценностью, как огромный город Алеппо или Дейр эз-Зор, для противников сирийского правительства террористический анклав под Дамаском обладал огромной ценностью и освобождение его позволило САА высвободить значительные силы, которые будут использованы для завершения разгрома террористических формирований в Сирии.

Для того, чтобы сдерживать террористов в Восточной Гуте, сирийской армии пришлось организовать многокилометровую зону контроля, в которой непрерывно работали военная полиция и армейские подразделения. Недооценка сил террористов в анклаве, расположенном непосредственно под Дамаском, могла слишком дорого обойтись всей Сирии.

«Наиболее вероятным направлением следующего удара будет, скорее всего, юго-запад и атака на позиции боевиков в районе Эль-Кунейтры и Дераа», — отмечает автор «Военного обозрения».

Территории Даръа входят в зону деэскалации, что связывает руки сирийскому командованию, однако освобождение их необходимо — в двух крупных карманах Даръа и Кунейтры сосредоточено до 12 тысяч террористов, которые постоянно получают снабжение и подкрепления через границу Иордании. Ранее российский Центр по примирению пытался договориться с боевиками, однако безуспешно.