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Экономика
Путин похвалил главу Ингушетии за переход республики на газомоторное топливо
Общество
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    Путин похвалил главу Ингушетии за переход республики на газомоторное топливо

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    Путин похвалил главу Ингушетии за переход республики на газомоторное топливо

    Москва, 23 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с лидером Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым дал положительную оценку опыту республики по переходу на газомоторное топливо. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    По данным пресс-службы, российский лидер провел рабочую встречу с Евкуровым в резиденции Ново-Огарево, расположенной в Московской области.

    «Вы на правительстве обсуждали тему по газомоторному топливу — весь общественный транспорт республики уже полтора года работает на газомоторном топливе», — рассказал Евкуров.

    Глава российского государства положительно оценил опыт Ингушетии по переходу на такой вид топлива.

    «Это очень хорошо», — похвалил Путин.

    На встрече Евкуров рассказал, что республика сознательно заказала в Нижнем Новгороде устройства и оборудование для перехода на газомоторное топливо.

    Также отмечается, что с помощью «Роснефти» в текущем году начнется строительство еще трех новых газовых автозаправочных станций (АЗС).

    Автор: Дана Балан
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