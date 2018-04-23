Путин похвалил главу Ингушетии за переход республики на газомоторное топливо

Москва, 23 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с лидером Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым дал положительную оценку опыту республики по переходу на газомоторное топливо. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По данным пресс-службы, российский лидер провел рабочую встречу с Евкуровым в резиденции Ново-Огарево, расположенной в Московской области.

«Вы на правительстве обсуждали тему по газомоторному топливу — весь общественный транспорт республики уже полтора года работает на газомоторном топливе», — рассказал Евкуров.

Глава российского государства положительно оценил опыт Ингушетии по переходу на такой вид топлива.

«Это очень хорошо», — похвалил Путин.

На встрече Евкуров рассказал, что республика сознательно заказала в Нижнем Новгороде устройства и оборудование для перехода на газомоторное топливо.

Также отмечается, что с помощью «Роснефти» в текущем году начнется строительство еще трех новых газовых автозаправочных станций (АЗС).